Порядка 100 грантов будет предоставлено на обучение иностранцев в Беларуси

Минск, 23 июня. Порядка 100 грантов будет выделено на обучение иностранцев в Беларуси. Об этом сообщает телеканал СТВ в новостной программе вечером 23 июня со ссылкой на министра образования Игоря Карпенко.



Преподавание для иностранцев в белорусских высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях будет вестись как на русском, так и на английском языках.



"Сейчас подготовлена нормативная база, принят ряд нормативных документов, которые позволят нам со следующего года, со следующей вступительной кампании, реализовывать предоставление до 100 грантов для обучения иностранных граждан в Республике Беларусь, -- сказал министр образования. -- Сам механизм еще должен быть отработан в соответствии с указом президента, и мы должны определить приоритеты".



