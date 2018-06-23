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Дата распечатки: 23.06.2018 20:33
 
23.06.2018 20:01 Общество

Порядка 100 грантов будет предоставлено на обучение иностранцев в Беларуси

Минск, 23 июня. Порядка 100 грантов будет выделено на обучение иностранцев в Беларуси. Об этом сообщает телеканал СТВ в новостной программе вечером 23 июня со ссылкой на министра образования Игоря Карпенко.

Преподавание для иностранцев в белорусских высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях будет вестись как на русском, так и на английском языках.

"Сейчас подготовлена нормативная база, принят ряд нормативных документов, которые позволят нам со следующего года, со следующей вступительной кампании, реализовывать предоставление до 100 грантов для обучения иностранных граждан в Республике Беларусь, -- сказал министр образования. -- Сам механизм еще должен быть отработан в соответствии с указом президента, и мы должны определить приоритеты".

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Суббота, 23 Июнь 2018, 20:33
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