На пожаре в гродненской многоэтажке погибло три человека

Минск, 24 июня. Три человека погибло днем 23 июня на пожаре в гродненской многоэтажке.



В 13.44 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире, расположенной на предпоследнем этаже 12-этажного дома по ул. Горького. Погибли хозяин 1956 года рождения, пенсионер; находившаяся в гостях гражданка 1968 г.р., безработная; и женщина, личность которой устанавливается, сообщило Гродненское областное управление МЧС.



В результате пожара уничтожено имущество в комнате и коридоре, закопчены стены и потолок, в расположенной выше квартире из-за высокой температуры повреждены стекла. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.