Средняя зарплата в Минске в мае выросла на 1,5%

Минск, 28 июня. В Минске начисленная средняя зарплата в мае 2018 года составила 1.294,4 рубля, что на 19,1 рубля, или на 1,5%, больше, чем в апреле, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.



В октябре 2017 года зарплата выросла на 14,2 рубля после падения в течение предыдущих трех месяцев. В ноябре рост составил 60 копеек. В декабре средняя зарплата повысилась на 208,5 до 1.360,4 рубля. В январе 2018-го зарплата снизилась на 171,7 рубля, или на 12,6%, до 1.188,7 рубля, в феврале выросла на 1,7 рубля до 1.190,4, в марте — на 174,5 рубля до 1.364,9 рубля, в апреле — снизилась на 89,3 рубля до 1.275,3.



Как сообщалось, в мае 2018 года средняя заработная плата в Беларуси выросла по сравнению с апрелем на 2,5% до 943,6 рубля.



Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в мае 2018 года по сравнению с маем 2017-го увеличилась на 11,9%.



Самую высокую зарплату в Минске по-прежнему получают IT-специалисты. В мае 2018 года средняя зарплата работников, деятельность которых связана с информационными технологиями, составила 3.970,2 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники: воздушного транспорта — 3.083,3 рубля; финансового и страхового сектора — 1.900; химической промышленности — 1.867,5; телекоммуникационной сферы — 1.774,1; нефтепереработчики — 1.633,3; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.510,6 рубля; оптовики — 1.478,8; работники ученые — 1.348; специалисты по ремонту машин и оборудования — 1.354,3; энергетики — 1.301,5; работники фармацевтической промышленности — 1.153,7.



Самая низкая зарплата в столице была у социальных работников (650,5 рубля) и работников библиотек, архивов, музеев (668,5 рубля).



В мае 2018 года в столичной промышленности средняя зарплата составила 1.166,1 рубля; в строительстве — 1.188,6; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1.122,6; розничной торговле — 1.021,7; образовании — 790,5. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 894,4 рубля.