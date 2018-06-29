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Дата распечатки: 29.06.2018 12:03
 
29.06.2018 11:05 Общество

Вместе с Дмитрием Дашкевичем задержаны еще два общественных активиста

Минск, 29 июня. Вместе с Дмитрием Дашкевичем задержаны еще два общественных активиста — Егор Лаврухин и Валерий Минец, сообщила БелаПАН жена Дашкевича. "Ребята ехали на грузовике вместе. Валерий — водитель. Куда их увезли, мне неизвестно, кажется, в разные места", — рассказала Анастасия Дашкевич.

Задержание произошло во время видеотрансляции, которую вел Дашкевич. Активисты везли несколько деревянных крестов, чтобы установить их в Куропатах, где продолжаются общественные протесты против работы развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим". Автомобиль ГАИ остановил грузовик с крестами. Вслед за ним подъехала машина с людьми в штатском, которые задержали Дашкевича. Грузовик с крестами также задержан.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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