Минск, 29 июня. Вместе с Дмитрием Дашкевичем задержаны еще два общественных активиста — Егор Лаврухин и Валерий Минец, сообщила БелаПАН жена Дашкевича. "Ребята ехали на грузовике вместе. Валерий — водитель. Куда их увезли, мне неизвестно, кажется, в разные места", — рассказала Анастасия Дашкевич.



Задержание произошло во время видеотрансляции, которую вел Дашкевич. Активисты везли несколько деревянных крестов, чтобы установить их в Куропатах, где продолжаются общественные протесты против работы развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим". Автомобиль ГАИ остановил грузовик с крестами. Вслед за ним подъехала машина с людьми в штатском, которые задержали Дашкевича. Грузовик с крестами также задержан.