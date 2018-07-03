Беларусь отмечает День Независимости

Минск, 3 июля. В Беларуси отмечают главный государственный праздник — День Независимости.

Центральным событием официального празднования станет военный парад, который начнется в 10.00 на пересечении проспектов Победителей и Машерова.



В параде примут участие четыре тысячи военнослужащих, в том числе российские, и 240 единиц боевой техники. Впервые в параде будут участвовать женщины-военнослужащие, военнослужащие из Китая, а также учащиеся кадетских училищ и специализированных лицеев. Во время парада состоится пролет боевых самолетов. Завершится мероприятие плац-парадом роты почетного караула и прохождением оркестра.



После парада начнется театрализованное шествие с участием двух тысяч студентов, представителей хореографических и вокальных коллективов. Впервые в небо будет поднят дирижабль.



С 11.30 до 23.00 на площадке около Дворца спорта пройдет концерт и будет работать выставка-ярмарка мастеров народного творчества.



В это же время праздничная концертная программа будет организована на территории Верхнего города.



Концерты, конкурсы, ярмарки и спортивные соревнования пройдут во всех районах города: в парке 900-летия Минска (12.00—14.00), возле "Чижовка-Арена" (14.00—20.00), в Лошицком парке (12.00—18.00), парках им. Павлова (11.00—19.00), Курасовщина (с 13.00), им. Горького (12.00—18.00), им. Челюскинцев (13.00—18.00), им. 60-летия Октября (12.00—18.00), Тивали (13.00—18.00), им. Чавеса (12.00—18.00), парке Победы (12.00—17.00), Комаровском сквере (12.00—18.00).



В 21.00 возле стелы "Минск — город-герой" начнется гала-концерт белорусских исполнителей. Он будет состоять из шести блоков, посвященных каждой области Беларуси и столице. Концерт завершится традиционной акцией "Споем гимн вместе", после чего (в 23.00) будет дан праздничный салют.



Помимо площадки возле стелы салют будет дан еще на пяти площадках города: улице Пригородная, в аэропорту Минск-1, на пустырях в районе Чижовского кладбища и водохранилища Дрозды, в военном городке Уручье.



Милиция в праздничные дни работает в усиленном режиме, проход в места проведения массовых мероприятий будет организован через контрольно-пропускные пункты.



С изменениями сегодня работает и общественный транспорт. Так, метро работает с 5.00 до 1.30. С 7.30 до 13.30 поезда будут следовать с интервалом 3 минуты, с 13.30 до 19.00 — 5 минут, с 19.00 до 24.00 — 3 минуты, после 24.00 — до 10 минут. 4 июля метро начнет работать в 5.30.



Официальные празднования по случаю Дня Независимости пройдут по всей стране.



Следует отметить, что в 1991—1996 годах День Независимости отмечали 27 июля, он был приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение праздновать День Независимости 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, было принято по итогам республиканского референдума 1996 года, проведение которого инициировал Александр Лукашенко. Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей день независимости не привязан к распаду СССР.