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Дата распечатки: 04.07.2018 11:20
 
04.07.2018 09:44 Политика

Лукашенко — Трампу: Беларусь была и остается надежным партнером США в стратегических вопросах международной повестки дня

Минск, 4 июля. Александр Лукашенко поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником — Днем независимости.

По сообщению пресс-службы белорусского руководителя, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером США в стратегических вопросах международной повестки дня.

"Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и на дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества", — говорится в поздравлении.
БелаПАН.

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