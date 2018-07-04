Лукашенко — Трампу: Беларусь была и остается надежным партнером США в стратегических вопросах международной повестки дня

Минск, 4 июля. Александр Лукашенко поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником — Днем независимости.



По сообщению пресс-службы белорусского руководителя, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером США в стратегических вопросах международной повестки дня.



"Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и на дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества", — говорится в поздравлении.