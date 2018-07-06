Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/06/963791/
Дата распечатки: 06.07.2018 16:52
 
06.07.2018 15:44 Общество

Активисты во главе с Дмитрием Дашкевичем устанавливают в Куропатах новые деревянные кресты вместо старых

Минск, 6 июля. Демократические активисты во главе с Дмитрием Дашкевичем устанавливают кресты в урочище Куропаты. Три новых деревянных креста устанавливаются на месте старых, пришедших в негодность.

За происходящим наблюдали директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович и заместитель председателя Минского райисполкома Александр Мякинник. Миронович пытался помешать установке крестов, он заявил, что на территории спецлесхоза любые знаки могут быть установлены только по согласованию с властями. После того как активисты не подчинились, директор лесхоза вызвал милицию.

Приехавшие на вызов сотрудники МВД переписали данные всех, кто принимает участие в установке крестов, и уехали. Следом уехали Миронович и Мякинник.

Заменить старые кресты новыми Дашкевич пытался еще неделю назад, 29 июня, но тогда машина с активистами, на которой перевозили кресты, была задержана милицией. Дашкевича и его товарищей на некоторое время задержали, составили протокол по статье 12.17 КоАП (нарушение правил торговли и оказания услуг населению) и отпустили, кресты были конфискованы. В тот же день в офис мебельной компании Дашкевича "Цесляры" приезжали сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД. Они пробыли там несколько часов, но в итоге уехали без составления каких-либо документов.
Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Пятница, 06 Июль 2018, 16:52
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск