Объем сделок на Белорусской универсальной товарной бирже за первое полугодие вырос почти на треть

Минск, 9 июля. В первом полугодии 2018 года объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), достиг 1,9 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Как отметила пресс-служба биржи, свыше трети биржевого товарооборота пришлось на секцию металлопродукции, где сумма сделок с начала года составила 712 млн долларов, увеличившись на 30%.

Положительная динамика обеспечена главным образом за счет реализации на внутреннем рынке 205 тыс. т черных металлов и изделий из них на 534 млн. В результате в натуральном выражении продажи данной продукции приросли на 11%, а в стоимостном — на 33%.

"Благодаря активному участию в биржевых торгах отечественных цементных заводов высокие темпы роста продемонстрировал уголь, сумма сделок с которым увеличилась на 47%, до 69 млн. Уверенный рост был характерен и для других востребованных групп товаров: цветных металлов и изделий из них, электротехнической продукции, а также лома и отходов черных и цветных металлов", — отметила пресс-служба.

В частности, реализация цветных металлов через биржу выросла в денежном исчислении на 19% до 36 млн рублей, продажи электротехнической продукции увеличились на 15%, достигнув 42 млн, экспорт лома и отходов улучшил прошлогодний показатель на 8% и составил 24 млн рублей.

Товарооборот по секции лесопродукции по итогам полугодия вырос на 32% до 664 млн рублей. Основными драйверами роста стали поставки круглых лесоматериалов для нужд отечественной деревообрабатывающей отрасли, увеличившиеся на 33% до 268 млн рублей, и экспортные продажи пиломатериалов, достигшие 260 млн, что на 78% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Помимо этого, положительная динамика зафиксирована и по таким популярным на внутреннем рынке позициям, как бумажная продукция и топливная щепа. В первом случае биржевые продажи выросли на 24% до 17 млн рублей, а во втором — в 2,5 раза до 1,3 млн.

"Динамично развивалась и торговля услугами по заготовке древесины. Так, сумма сделок, совершенных лесхозами, составила 45 млн рублей, или плюс 95% к аналогичному прошлогоднему периоду. Что касается экспорта лесопродукции, то наряду с пиломатериалами повышенным спросом у зарубежных покупателей пользовалась топливная щепа, топливные брикеты и гранулы. За шесть месяцев текущего года поставки щепы на внешние рынки увеличились почти в пять раз до 55 млн, в то время как продажи топливных брикетов и гранул приросли еще больше — в 485 раз почти до 5 млн рублей", — отметили на бирже.

Секция сельхозпродукции обеспечила 316 млн рублей биржевого товарооборота, превысив показатель прошлого года на 6%. При этом чуть менее половины (140 млн рублей) пришлось на сделки по закупке шротов и жмыхов масличных культур на внутреннем рынке. Рост по сравнению с первым полугодием 2017 года составил 22%.

"Помимо этого, положительный тренд наметился и по некоторым другим товарам, реализуемым внутри страны. Например, продажи злаковых и кормовых добавок выросли на 14% до 75 млн рублей, поставки мяса — в три раза до 14 млн, сливочного масла — на 21% до 3 млн BYN. Вместе с тем ввиду низкого уровня спроса на растительные масла до 12 млн, или на 62%, снизилась реализация данной продукции в адрес отечественных потребителей. Продажи сыров сычужных сократились на 53% до 4 млн рублей", — сообщила пресс-служба.

"Непростая ситуация сложилась и с экспортом сельхозпродукции через биржу. Главная причина — проблемы с доступом белорусских молокоперерабатывающих предприятий на стратегический рынок Российской Федерации. В результате продажи сливочного масла не смогли преодолеть рубеж в 19 млн рублей, что меньше прошлогоднего показателя на 39%, а объем экспортных сделок с сухим молоком составил 6,6 млн, или минус 66% к аналогичному периоду 2017 года", — прокомментировали в БУТБ.

Вместе с тем в 8,5 раза вырос экспорт сычужных сыров, превысив 18 млн рублей, мяса реализовано почти на 10 млн (рост в 2 раза), продукции переработки масличных — на 5,5 млн (семикратный рост), зерна — на 3,7 млн (в 11 раз больше, чем за первое полугодие 2017 года).

Как отметила пресс-служба, самую высокую положительную динамику показала секция промышленных и потребительских товаров. За счет активной работы по привлечению новых участников биржевых торгов, в том числе из-за рубежа, сумма сделок по секции увеличилась на 49% и составила 183 млн рублей. "Как и ранее, львиная доля сделок пришлась на строительные материалы, продукцию химической промышленности, механизмы и оборудование", — подчеркнули на бирже.

По состоянию на 1 июля на БУТБ аккредитованы 19.524 компании, включая 3.960 нерезидентов из 60 стран мира (в июне география биржевой торговли расширилась за счет компании из Республики Кот-д`Ивуар).