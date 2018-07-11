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Дата распечатки: 11.07.2018 08:53
 
11.07.2018 08:39 Политика, Общество

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Дементея

Минск, 11 июля. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного Совета БССР 12-го созыва Николая Дементея, который скончался 10 июля на 89-м году жизни.

"Ушел из жизни видный государственный деятель, настоящий патриот, преданный родной Беларуси. Николай Иванович Дементей прошел достойный трудовой путь от простого труженика села до крупного политического деятеля", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По мнению официального белорусского лидера, "Николай Дементей проявил себя как честный и принципиальный руководитель, опытный хозяйственник, настоящий лидер, способный объединять людей и вести за собой к цели".

"Светлая память и бесконечная благодарность ему за пример самоотверженного служения Отечеству", — говорится в соболезновании.

По информации родственников Дементея, он скончался в Республиканском клиническом медицинском центре в Ждановичах, куда его доставили 8 июля.

Прощание с экс-спикером ВС состоится 12 июля. Время и место церемонии будет объявлено позже.
БелаПАН.

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