11.07.2018 08:39 Политика, Общество
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Дементея
Минск, 11 июля. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного Совета БССР 12-го созыва Николая Дементея, который скончался 10 июля на 89-м году жизни.
"Ушел из жизни видный государственный деятель, настоящий патриот, преданный родной Беларуси. Николай Иванович Дементей прошел достойный трудовой путь от простого труженика села до крупного политического деятеля", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По мнению официального белорусского лидера, "Николай Дементей проявил себя как честный и принципиальный руководитель, опытный хозяйственник, настоящий лидер, способный объединять людей и вести за собой к цели".
"Светлая память и бесконечная благодарность ему за пример самоотверженного служения Отечеству", — говорится в соболезновании.
По информации родственников Дементея, он скончался в Республиканском клиническом медицинском центре в Ждановичах, куда его доставили 8 июля.
Прощание с экс-спикером ВС состоится 12 июля. Время и место церемонии будет объявлено позже.
"Ушел из жизни видный государственный деятель, настоящий патриот, преданный родной Беларуси. Николай Иванович Дементей прошел достойный трудовой путь от простого труженика села до крупного политического деятеля", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По мнению официального белорусского лидера, "Николай Дементей проявил себя как честный и принципиальный руководитель, опытный хозяйственник, настоящий лидер, способный объединять людей и вести за собой к цели".
"Светлая память и бесконечная благодарность ему за пример самоотверженного служения Отечеству", — говорится в соболезновании.
По информации родственников Дементея, он скончался в Республиканском клиническом медицинском центре в Ждановичах, куда его доставили 8 июля.
Прощание с экс-спикером ВС состоится 12 июля. Время и место церемонии будет объявлено позже.