Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Дементея

Минск, 11 июля. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного Совета БССР 12-го созыва Николая Дементея, который скончался 10 июля на 89-м году жизни.



"Ушел из жизни видный государственный деятель, настоящий патриот, преданный родной Беларуси. Николай Иванович Дементей прошел достойный трудовой путь от простого труженика села до крупного политического деятеля", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



По мнению официального белорусского лидера, "Николай Дементей проявил себя как честный и принципиальный руководитель, опытный хозяйственник, настоящий лидер, способный объединять людей и вести за собой к цели".



"Светлая память и бесконечная благодарность ему за пример самоотверженного служения Отечеству", — говорится в соболезновании.



По информации родственников Дементея, он скончался в Республиканском клиническом медицинском центре в Ждановичах, куда его доставили 8 июля.



Прощание с экс-спикером ВС состоится 12 июля. Время и место церемонии будет объявлено позже.

