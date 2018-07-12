Минсельхозпрод направил в Россельхознадзор письмо с опровержением информации об обнаружении кукурузного жука в Беларуси

Минск, 12 июля Министерство сельского хозяйства и продовольствия направило в Россельхознадзор письмо с опровержением информации об обнаружении кукурузного жука в Беларуси, сообщили БелаПАН в пресс-службе белорусского ведомства со ссылкой на заместителя министра Владимира Гаркуна.



12 июля Гаркун побеседовал с заместителем руководителя Россельхознадзора Юлией Швабаускене и прояснил ситуацию. Он отметил, что кукурузный жук в Беларуси в 2018 году не обнаружен, повреждений посевов нет. "Наша карантинная служба ведет мониторинг проникновения карантинных объектов на территорию Беларуси и стран ЕАЭС. Что касается кукурузного жука, мониторинг проводится путем установки феромонных ловушек вблизи границ с государствами, где он широко распространен, — это Украина и Польша", — пояснил замминистра.



По его словам, в 2009 году был впервые обнаружен жук в феромонной ловушке на территории Беларуси. "Сразу же были приняты соответствующие меры, и мы не допустили его распространения. С 2009 года прошло уже почти 10 лет, и за все это время не зарегистрировано повреждений посевов кукурузы данным жуком. Фиксировались только единичные случаи отлова жука на феромонные ловушки. А в этом году кукурузный жук на территории Беларуси вообще не был обнаружен", — заверил Гракун.



Он также пояснил: если кукурузного жука находили в феромонной ловушке, на этой территории устанавливалась карантинная фитосанитарная зона, в которой было запрещено выращивание кукурузы. "Принятые меры позволили предотвратить распространение жука по территории Беларуси", — подчеркнул замминистра.



Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 11 июля предупредила о возможном введении ограничений на поставки из Беларуси продукции в связи с обнаружением на ее территории опасного жука-вредителя кукурузы. Информацию о том, что в Беларуси появился западный кукурузный жук, или жук диабротика, Россельхознадзор получил в июле текущего года. В справочнике по карантинному фитосанитарному состоянию территорий государств — участников СНГ отмечается, что на территории Беларуси в 2017 году были установлены карантинные фитосанитарные зоны по отсутствующему на территории стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) жуку диабротика.



Россельхознадзор сообщает, что занос жука на территорию России возможен наземным транспортом, с продукцией, тарой и упаковкой. В связи с этим в адрес белорусской стороны было направлено обращение о необходимости обеспечения при ввозе в Россию фитосанитарной безопасности продукции. "Указанные продукция, транспортные средства, упаковка и тара должны быть свободны от карантинного объекта — жука диабротика", — подчеркивалось в сообщении агентства.



Если же белорусская сторона не примет эффективных фитосанитарных мер, Россельхознадзор оставляет за собой право на временные ограничения для ввоза на территорию России продукции из Беларуси или следующей через ее территорию в Россию. Эту информацию служба также направила в адрес Евразийской экономической комиссии с предупреждением о возможном негативном развитии ситуации.