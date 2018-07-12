Министр спорта пригласил посла Франции пробежать Минский полумарафон

Минск, 12 июля. Состояние и перспективы сотрудничества в области спорта и туризма обсудили 12 июля в Минске министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и посол Франции Дидье Канесс.



"В начале беседы Сергей Ковальчук поздравил господина посла с выходом сборной Франции в финал чемпионата мира по футболу и пожелал игрокам удачи в воскресном матче", — сообщила пресс-служба Минспорта.



Канесс "с удовлетворением отметил, что в Минске немало поклонников французской сборной, в чем он убедился лично, посетив фан-зону возле Дворца спорта".



По мнению Ковальчука, необходимо укреплять связи по линии специализированных учебных заведений, научно-практических центров и национальных антидопинговых агентств двух стран.



Франция традиционно является популярным направлением путешествий для многих белорусов, однако обратный поток туристов пока невелик. В связи с этим стороны договорились наладить более тесные контакты и постоянный обмен информацией.



Посол предоставил министру сведения "об одной из французских компаний, которая оказывает комплекс услуг, связанных с монтажом спортивного оборудования".



Канесс заявил, что специалисты компании могли бы быть полезными Минску в период подготовки II Европейских игр, поскольку имеют богатый практический опыт, в том числе поработав на I Европейских играх в Баку, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане.



Дипломат также попросил изучить возможность проведения во время Европейских игр Международного танцевально-парашютного фестиваля инвалидов-колясочников, что могло бы способствовать социальной реабилитации людей, которые в силу различных обстоятельств стали инвалидами.



В свою очередь руководство Минспорта пригласило посла принять участие в Минском международном полумарафоне 9 сентября. Канесс "обещал подумать".