Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/12/eu_964641/
Дата распечатки: 12.07.2018 22:24
 
12.07.2018 21:28 Спорт, Беларусь — Евросоюз

Министр спорта пригласил посла Франции пробежать Минский полумарафон

Минск, 12 июля. Состояние и перспективы сотрудничества в области спорта и туризма обсудили 12 июля в Минске министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и посол Франции Дидье Канесс.

"В начале беседы Сергей Ковальчук поздравил господина посла с выходом сборной Франции в финал чемпионата мира по футболу и пожелал игрокам удачи в воскресном матче", — сообщила пресс-служба Минспорта.

Канесс "с удовлетворением отметил, что в Минске немало поклонников французской сборной, в чем он убедился лично, посетив фан-зону возле Дворца спорта".

По мнению Ковальчука, необходимо укреплять связи по линии специализированных учебных заведений, научно-практических центров и национальных антидопинговых агентств двух стран.

Франция традиционно является популярным направлением путешествий для многих белорусов, однако обратный поток туристов пока невелик. В связи с этим стороны договорились наладить более тесные контакты и постоянный обмен информацией.

Посол предоставил министру сведения "об одной из французских компаний, которая оказывает комплекс услуг, связанных с монтажом спортивного оборудования".

Канесс заявил, что специалисты компании могли бы быть полезными Минску в период подготовки II Европейских игр, поскольку имеют богатый практический опыт, в том числе поработав на I Европейских играх в Баку, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане.

Дипломат также попросил изучить возможность проведения во время Европейских игр Международного танцевально-парашютного фестиваля инвалидов-колясочников, что могло бы способствовать социальной реабилитации людей, которые в силу различных обстоятельств стали инвалидами.

В свою очередь руководство Минспорта пригласило посла принять участие в Минском международном полумарафоне 9 сентября. Канесс "обещал подумать".
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 12 Июль 2018, 22:24
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск