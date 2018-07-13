Более 230 тыс. безработных не стоят на учете в службах занятости

Минск, 13 июля. В Беларуси более 230 тыс. человек являются безработными, но не стоят на учете в службах занятости. Это следует из данных выборочного обследования домашних хозяйств по вопросам занятости, которые опубликованы в ежегодном бюллетене "Трудовые ресурсы и занятости населения Республики Беларусь".

По данным за 2017 год, которые приводятся в бюллетене, в стране помимо зарегистрированных безработных (33,7 тыс. человек) насчитывалось 230,8 тыс. "лиц, не имеющих работы, активно ее ищущих и готовых приступить к ней" (определение безработных по методологии Международной организации труда).



Общие трудовые ресурсы страны по итогам прошлого года составили 5 млн 745,6 тыс. человек, а в экономике было занято 4 млн 353,6 тыс. человек. Соответственно, прочее трудоспособное население, не занятое в экономике, оценивается в 1 млн 392 тыс. человек.



Таким образом, помимо "лиц, не имеющих работы, активно ее ищущих и готовых приступить к ней" в экономике по разным причинам не заняты более 1 млн человек, находящихся в трудоспособном возрасте, в том числе 350,3 тыс. человек находятся в отпусках по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до трех лет. Около 405 тыс. получают образование.



Кроме этого, согласно оценкам статкомитета, в стране 91,6 тыс. лиц ведут домашнее хозяйство, 82,4 тыс. лиц работают за границей, 38,6 тыс. человек считают, что нет возможности найти работу, а 20,8 тыс. человек официальная статистика относит к лицам, "не имеющим необходимости или желания работать".



В этом году Министерство труда и социальной защиты должно подготовить единую базу данных лиц, не занятых в экономике. Согласно постановлению правительства №314 от 24 апреля 2018 года, с 2019 года трудоспособные граждане должны будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости (в частности, с 1 января 2019 года по полным тарифам должна осуществляться плата за горячее водоснабжение, а с 1 октября — за газоснабжение и теплоснабжение).



Предполагается, что повышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут "стимулировать трудовую занятость" той части населения, которая не занята в экономике.



Между тем эксперты сомневаются в эффективности таких мер.



"Людей, которые хотят работать, но не могут найти достойную работу, нужно адаптировать к рынку труда путем переобучения и организации программ, которые гарантируют трудоустройство. Если вместо этого им повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги, мы увидим рост задолженности населения по оплате таких услуг, а не сокращение количества безработных", — считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.



Решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в отношении лиц, не занятых в экономике, является неправильным, считают эксперты. "В Конституции записано, что каждый гражданин имеет право на труд, а не обязанность. В стране нужно формировать условия для создания высокопроизводительных рабочих мест, а не заставлять людей выполнять работу, которую они делать не хотят", — полагает заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

