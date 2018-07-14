Лукашенко рассчитывает на повышение уровня контактов с Францией

Минск, 14 июля. Александр Лукашенко поздравил президента Франции Эммануэля Макрона и народ этой страны с национальным праздником — Днем взятия Бастилии.



"Отмечаю конструктивный характер взаимодействия между нашими странами по всем вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.



Лукашенко "рассчитывает на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов между Беларусью и Францией, что будет способствовать процветанию и благополучию народов обеих стран, укреплению стабильности и безопасности в регионе".



Накануне посол Франции в Минске Дидье Канесс сообщил, что Беларусь приглашена к участию в первом Форуме мира в Париже, который пройдет 11—13 ноября 2018 года и призван стать ответом на рост напряженности в современном мире. "Надеемся, что Беларусь примет это приглашение", — сказал посол.



По информации МИД Франции, в рамках этого мероприятия, которое станет ежегодным, будут представляться проекты, концепции и инициативы, обеспечивающие "конкретное содействие лучшему международному сотрудничеству по основным глобальным вопросам, развитию более справедливой глобализации и более эффективной многосторонней системы". В работе форума примут участие несколько тысяч человек: главы государств и правительств, представители ведущих международных организаций и гражданского общества. На мероприятии будет рассмотрено 150 проектов.