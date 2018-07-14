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Дата распечатки: 14.07.2018 10:26
 
14.07.2018 09:11 Политика, Беларусь — Евросоюз

Лукашенко рассчитывает на повышение уровня контактов с Францией

Минск, 14 июля. Александр Лукашенко поздравил президента Франции Эммануэля Макрона и народ этой страны с национальным праздником — Днем взятия Бастилии.

"Отмечаю конструктивный характер взаимодействия между нашими странами по всем вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко "рассчитывает на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов между Беларусью и Францией, что будет способствовать процветанию и благополучию народов обеих стран, укреплению стабильности и безопасности в регионе".

Накануне посол Франции в Минске Дидье Канесс сообщил, что Беларусь приглашена к участию в первом Форуме мира в Париже, который пройдет 11—13 ноября 2018 года и призван стать ответом на рост напряженности в современном мире. "Надеемся, что Беларусь примет это приглашение", — сказал посол.

По информации МИД Франции, в рамках этого мероприятия, которое станет ежегодным, будут представляться проекты, концепции и инициативы, обеспечивающие "конкретное содействие лучшему международному сотрудничеству по основным глобальным вопросам, развитию более справедливой глобализации и более эффективной многосторонней системы". В работе форума примут участие несколько тысяч человек: главы государств и правительств, представители ведущих международных организаций и гражданского общества. На мероприятии будет рассмотрено 150 проектов.
БелаПАН.

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