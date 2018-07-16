На должность спецдокладчика ООН по Беларуси претендуют восемь человек

Минск, 16 июля. На должность спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси претендуют восемь человек. Фамилии кандидатов опубликованы на сайте Совета ООН по правам человека.

Среди кандидатов — Штейнар Гил (Норвегия), Сатвиндер Джасс (Великобритания), Анаис Марин (Франция), Валери Можи (Франция), Даниэль Меконнен (Эритрея), Петре Роман (Румыния), Джон Джосеф Райан (Ирландия), Эндрю Уилсон (Великобритания). Политологи считают Уилсона одним из наиболее авторитетных западных экспертов по Беларуси.



Новый спецдокладчик будет назначен председателем Совета ООН по правам человека во время сентябрьской сессии. До конца октября 2018 года на этой должности останется нынешний спецдокладчик по Беларуси Миклош Харасти.



На основании доклада Харасти Совет по правам человека (СПЧ) ООН 6 июля принял резолюцию о продлении еще на год мандата спецдокладчика ООН по Беларуси. За принятие резолюции проголосовали 19 стран, против — 6, воздержалась 21 страна.



"Совет настоятельно призывает правительство Беларуси в полной мере сотрудничать со спецдокладчиком, в том числе путем предоставления ему доступа для посещения страны в его официальном качестве, с тем чтобы помочь правительству в выполнении его международных обязательств в области прав человека, и рассмотрения вопроса о выполнении его рекомендаций, а также настоятельно призывает правительство в полной мере сотрудничать с мандатариями тематических специальных процедур", — говорится в резолюции.



Осенью доклад, подготовленный Харасти, будет представлен уже на сессии Генассамблеи ООН.



Следующий доклад о ситуации в области прав человека в Беларуси, который будет представлен на 41-й сессии СПЧ (в июне 2019 года) и 74-й сессии Генассамблеи ООН (в октябре 2019-го), должен подготовить уже новый спецдокладчик.



Белорусские власти, напомним, не признают мандат специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси. Комментируя последнюю резолюцию СПЧ, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз назвал ее абсурдной. "Резолюция является абсурдом по замыслу и по сути. Мы отвергаем этот документ как политизированный и искажающий реальное положение дел в нашей стране", — заявил представитель МИД.