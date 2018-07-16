Заседание межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям пройдет в Минске 20 июля

Минск, 16 июля. Очередное заседание межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера пройдет 20 июля в Минске, в Исполнительном комитете СНГ.



Как сообщает пресс-служба исполкома, участники заседания обсудят актуальные вопросы деятельности в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, работу совета в 2017—2018 годах и меры по совершенствованию сотрудничества, а также наметят основные мероприятия на 2019 год.



В ходе встречи планируется рассмотреть план-график контрольных проверок взаимного оповещения стран Содружества о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и ход реализации принятых высшими органами СНГ документов, регламентирующих сотрудничество в этой сфере.



На заседании будет избран председатель межгосударственного совета и сформирован его секретариат.