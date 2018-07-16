Обзор важнейших событий 16 июля 2018 года

Минск, 16 июля. В Минске продолжается судебный процесс над журналистом Дмитрием Галко, которого обвиняют в насилии в отношении сотрудников милиции (ст. 364 Уголовного кодекса). Гособвинитель запросил для Галко три года лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове журналист сказал, что шокирован позицией прокурора. Галко заявил, что он не признает своей вины. По мнению журналиста, его уголовное дело — это сплошные противоречия. Приговор будет вынесен 17 июля.



Директор ОАО "Стеклозавод "Неман" и начальник одного из управлений предприятия задержаны в поличным при получении взятки. Как сообщает МВД, должностные лица получили от представителя коммерческой структуры 2,4 тыс. и 1,2 тыс. долларов соответственно. Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору.



Общественная активистка и сооснователь гендерного проекта Makeout Виктория Биран оштрафована за фото у здания МВД на 15 базовых величин (367,5 рубля). Такое решение вынесла судья суда Центрального района Минска Виктория Шабуня во время повторного рассмотрения протокола. Биран признана виновной в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП). Как одиночный пикет сотрудники милиции расценили фотографирование с плакатом "Сами вы подделка" на фоне зданий МВД, КГБ и Дома правительства 24 мая. Таким образом Биран выразила свое отношение к позиции Министерства внутренних дел о правах людей нетрадиционной сексуальной ориентации.



Защитники Куропат, протестующие против работы развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим" вблизи места захоронения жертв сталинских репрессий, согласовали план своих действий на текущую неделю. Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, оргкомитет ожидает, что до конца вторника, 17 июля, совладелец ресторана Леонид Зайдес примет решение о переносе заведения в другое место. "Если решение не будет принято, мы на пресс-конференции в среду озвучим пакет мер по широкому общественному бойкоту его заведений. Это предполагает раздачу информационных материалов не только возле "Поедем поедим", но и других заведений, к которым имеет отношение Зайдес, а также поставщиков продукции для них", — сказал Северинец.



На должность спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси претендуют восемь человек. Фамилии кандидатов опубликованы на сайте Совета ООН по правам человека: Штейнар Гил (Норвегия), Сатвиндер Джасс (Великобритания), Анаис Марин (Франция), Валери Можи (Франция), Даниэль Меконнен (Эритрея), Петре Роман (Румыния), Джон Джосеф Райан (Ирландия), Эндрю Уилсон (Великобритания). Политологи считают Уилсона одним из наиболее авторитетных западных экспертов по Беларуси. Новый спецдокладчик будет назначен председателем Совета ООН по правам человека во время сентябрьской сессии.



Новый председатель правления ФК "Динамо-Брест" Диего Марадона прибыл в Брест. На своей первой пресс-конференции знаменитый аргентинец заявил, что хотел бы познакомиться и сфотографироваться с Александром Лукашенко. Марадона также сказал, что в случае завершения своей карьеры в Бресте не против остаться там жить.