Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/17/965066/
Дата распечатки: 17.07.2018 09:28
 
17.07.2018 08:17 Общество

Направлено в суд уголовное дело по факту резонансного ДТП на улице Горецкого в Минске

Минск, 17 июля. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила в суд Фрунзенского района Минска для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению жителя столицы в совершении дорожно-транспортного происшествия на улице Горецкого.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что 25 февраля 2018 года около 21 часа обвиняемый, управляя автомобилем "Ситроен Ксантия" в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь со скоростью не менее 150 км/час по Горецкого, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и остановившимся на красный сигнал светофора автомобилем "Лянча Каппа". В результате столкновения ребенку 2013 года рождения, находившемуся в "Лянче", причинены тяжкие телесные повреждения.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 17 Июль 2018, 09:28
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск