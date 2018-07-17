Направлено в суд уголовное дело по факту резонансного ДТП на улице Горецкого в Минске

Минск, 17 июля. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила в суд Фрунзенского района Минска для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению жителя столицы в совершении дорожно-транспортного происшествия на улице Горецкого.



Как сообщили в Генпрокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что 25 февраля 2018 года около 21 часа обвиняемый, управляя автомобилем "Ситроен Ксантия" в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь со скоростью не менее 150 км/час по Горецкого, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и остановившимся на красный сигнал светофора автомобилем "Лянча Каппа". В результате столкновения ребенку 2013 года рождения, находившемуся в "Лянче", причинены тяжкие телесные повреждения.



После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).



Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.





