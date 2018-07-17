17.07.2018 08:51 Общество
Главы МВД стран Содружества обсудят ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью
Минск, 17 июля. В Баку 19-21 июля состоится очередное заседание Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.
По информации Исполнительного комитета Содружества, на встрече планируется рассмотреть ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также ряд других актуальных направлений сотрудничества МВД (Полиции) стран СНГ.
В, частности, намечено обсудить вопросы: обмена информацией в отношении лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе террористических и (или) международных террористических организаций на территориях третьих стран; совершенствования механизма согласованных действий правоохранительных органов по противодействию новым видам преступлений, совершаемых на территории стран Содружества в сфере современных информационных технологий.
Кроме того, совет рассмотрит ход разработки проектов документов регламентирующих порядок межгосударственного взаимодействия при оформлении документов, необходимых для возвращения в страну гражданской принадлежности или постоянного (преимущественного) проживания лиц, подлежащих принудительной высылке из одного государства – участника СНГ в другое и порядок проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел (полиции).
В рамках форума запланировано подписание протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств Содружества в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.
Ранее подобные документы подписывались исключительно на заседании Совета глав правительств.
По информации Исполнительного комитета Содружества, на встрече планируется рассмотреть ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также ряд других актуальных направлений сотрудничества МВД (Полиции) стран СНГ.
В, частности, намечено обсудить вопросы: обмена информацией в отношении лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе террористических и (или) международных террористических организаций на территориях третьих стран; совершенствования механизма согласованных действий правоохранительных органов по противодействию новым видам преступлений, совершаемых на территории стран Содружества в сфере современных информационных технологий.
Кроме того, совет рассмотрит ход разработки проектов документов регламентирующих порядок межгосударственного взаимодействия при оформлении документов, необходимых для возвращения в страну гражданской принадлежности или постоянного (преимущественного) проживания лиц, подлежащих принудительной высылке из одного государства – участника СНГ в другое и порядок проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел (полиции).
В рамках форума запланировано подписание протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств Содружества в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.
Ранее подобные документы подписывались исключительно на заседании Совета глав правительств.