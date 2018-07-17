Главы МВД стран Содружества обсудят ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью

Минск, 17 июля. В Баку 19-21 июля состоится очередное заседание Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.



По информации Исполнительного комитета Содружества, на встрече планируется рассмотреть ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также ряд других актуальных направлений сотрудничества МВД (Полиции) стран СНГ.



В, частности, намечено обсудить вопросы: обмена информацией в отношении лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе террористических и (или) международных террористических организаций на территориях третьих стран; совершенствования механизма согласованных действий правоохранительных органов по противодействию новым видам преступлений, совершаемых на территории стран Содружества в сфере современных информационных технологий.



Кроме того, совет рассмотрит ход разработки проектов документов регламентирующих порядок межгосударственного взаимодействия при оформлении документов, необходимых для возвращения в страну гражданской принадлежности или постоянного (преимущественного) проживания лиц, подлежащих принудительной высылке из одного государства – участника СНГ в другое и порядок проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел (полиции).



В рамках форума запланировано подписание протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств Содружества в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.



Ранее подобные документы подписывались исключительно на заседании Совета глав правительств.



