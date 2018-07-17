Назначена дата суда над лидерами профсоюза РЭП

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Минск, 17 июля. Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении председателя профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и руководителя минской городской структуры организации Игоря Комлика начнется 30 июля.

Как сообщил Федынич БелаПАН, дело будет рассматривать суд Советского района Минска. Однако, как следует из повестки, слушания будут проходить в помещении суда Ленинского района, в Доме правосудия на улице Семашко. Начало первого заседания — в 11.30.



Уголовное дело было возбуждено в августе 2017 года. Федынич и Комлик обвиняются по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере). По данным Следственного комитета, они незаконно открыли счет в литовском банке, на который поступала иностранная валюта от нерезидентов Беларуси. В 2011 году на этот счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности и налоговой декларации профсоюза. Сумма неуплаченных налогов оценивается более чем в 22 тыс. рублей.



Международные профцентры и белорусские правозащитные организации призывали власти Беларуси прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика, считая его политическим.



Ранее председатель профсоюза РЭП заявлял, что "власть может использовать приговор по делу профсоюзов для зачистки перед президентскими выборами 2020 года". Федынич убежден, что, "каким бы ни был приговор, РЭП будет работать". "Профсоюз перестанет работать только в том случае, если потеряет поддержку людей. Сегодня каждый день к нам идет народ со своими проблемами", — добавил профсоюзный лидер.