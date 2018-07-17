Подписан указ о начале очередной кампании по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве

Минск, 17 июля. 17 июля Александр Лукашенко подписал указ № 281 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", который дает начало новой призывной кампании в Беларуси. Текст документа размещен на сайте главы государства.



Согласно указу увольнению подлежат военнослужащие срочной военной службы и резервисты, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве.



На срочную службу и службу в резерве в августе—ноябре 2018 года будут призваны граждане мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждане призывного возраста, утратившие право на отсрочку. Молодое пополнение должно быть направлено на укомплектование соединений и частей Вооруженных сил, других войск и воинских формирований до 1 декабря.



Установлено, что пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС граждане, призванные на срочную военную службу, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на радиоактивно загрязненных территориях, и назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот и работами с компонентами ракетного топлива.



Белорусской железной дороге предписано обеспечить по заявкам Минобороны, других госорганов, в которых предусмотрена военная служба, перевозку военнослужащих срочной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки, и граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.



Военным комиссарам на основании соответствующих решений районных (городских) призывных комиссий поручено направлять в органы прокуратуры материалы в отношении граждан, уклонившихся от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, для привлечения их к ответственности согласно законодательству.



Информация о результатах призывной кампании должна быть представлена правительством главе государства до 20 января 2019 года.



Указ вступит в силу после его официального опубликования.