Журналист Дмитрий Галко приговорен к четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа (так называемая химия). Такое решение принял 17 июля суд Советского района Минска.



Галко был освобожден в зале суда.



Суд также постановил взыскать с Галко 850 рублей компенсации морального и материального ущерба в пользу участкового инспектора милиции Юрия Чиркова, который проходил по делу в качестве пострадавшего.