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Дата распечатки: 17.07.2018 18:29
 
17.07.2018 18:08 Фото

Журналист Дмитрий Галко приговорен к четырем годам ограничения свободы

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Журналист Дмитрий Галко приговорен к четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа (так называемая химия). Такое решение принял 17 июля суд Советского района Минска.

Галко был освобожден в зале суда.

Суд также постановил взыскать с Галко 850 рублей компенсации морального и материального ущерба в пользу участкового инспектора милиции Юрия Чиркова, который проходил по делу в качестве пострадавшего.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Вторник, 17 Июль 2018, 18:29
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