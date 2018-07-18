18.07.2018 09:20 Общество, Политика
Правозащитники призвали прекратить уголовное преследование учредителя БелаПАН Алеся Липая
Минск, 18 июля. Ряд правозащитных организаций выступили с заявлением, в котором призвали прекратить уголовное дело в отношении учредителя информационной компании БелаПАН Алеся Липая.
Как говорится в документе, который опубликован на правозащитном сайте spring96.org, 12 июля прошел месяц с момента возбуждения уголовного дела в отношении Алеся Липая. Дело было возбуждено управлением департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минску и Минской области по факту умышленного уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупном размере за 2016—2017 годы (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
"Обстоятельства уголовного дела позволяют говорить о его политической подоплеке и ставить в один ряд с осуждением в 2011 году по той же статье УК главы правозащитного центра "Весна" Александра Беляцкого и уголовным преследованием руководителей независимого Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и Игоря Комлика, дело по обвинению которых готовится к направлению в суд", — отмечают авторы заявления.
Правозащитники напоминают, что "уголовное дело в отношении Алеся Липая было возбуждено 12 июня в 16 часов, между тем, еще за неделю до этого, 5 июня, он подал налоговые декларации за 2016—2017 годы. В тот же день инспекция Министерства по налогам и сборам по Партизанскому району Минска наложила на него административное взыскание за несвоевременное представление налоговых деклараций и произвела расчет суммы налогов и пени, которые были уплачены в полном объеме 12 июня в 13.40".
"Таким образом, к моменту возбуждения уголовного дела об умышленном уклонении от уплаты налогов Липай не только задекларировал доходы, но и полностью уплатил всю сумму начисленных налогов и пени, — констатируют правозащитники. — Несмотря на это дело было возбуждено, через два дня по месту жительства Липая произведен обыск и наложен арест на его имущество, а 26 июня вынесено постановление о применении в отношении его процессуального принуждения в виде ограничения на выезд из Беларуси".
"Эти действия мы связываем с общей тенденцией усиления давления на негосударственные СМИ и интернет-ресурсы в Беларуси (включая внесение изменений в законодательство о СМИ)", — заявляют правозащитники.
Они отмечают, что "одним из рычагов давления на независимые медиа является их экономическая дискриминация". "Она проявляется, в частности, в фактическом запрете иностранных инвестиций в СМИ, с одной стороны, и в ежегодном бюджетном финансировании государственных СМИ в размере около 50 млн евро, с другой. Государственные СМИ имеют и иные неконкурентные преимущества (принудительная подписка населения на печатные издания, включение телеканалов в "общеобязательный" пакет, рекламные преференции и т.п.)", — говорится в заявлении.
"К финансовым мерам давления на независимую журналистику, — отмечают правозащитные организации, — мы относим и штрафы журналистам-фрилансерам за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации (по произвольно трактуемой милицией и судами части 2 ст. 22.9 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей наказание за нарушение порядка изготовления и (или) распространения продукции СМИ). Журналистов штрафуют не за содержание их материалов, а за сам факт их появления в зарубежных медиа".
В заявлении также отмечается, что 2017 год "оказался рекордным по количеству судебных штрафов по этой статье КоАП и их общей сумме: 69 штрафов на сумму, эквивалентную почти 53 тыс. евро (это больше, чем за три предыдущих года, вместе взятых)". "Однако в этом году ситуация только ухудшилась, и количество штрафов по ч. 2 ст. 22.9 уже приближается к 60, а сумма — к эквиваленту 50 тыс. евро. И это происходит в ситуации, когда вопрос о преследовании журналистов-фрилансеров, материалы которых появляются в иностранных СМИ, уже несколько лет обсуждается в рамках Диалога о правах человека между Европейским союзом и Республикой Беларусь", — говорится в заявлении.
"В деле Алеся Липая мы также видим попытки некоторых структур использовать финансовое законодательство для того, чтобы воспрепятствовать работе независимых СМИ", — заявляют правозащитники.
"Считаем уголовное преследование руководителя информационного агентства БелаПАН Алеся Липая связанным с его профессиональной деятельностью и являющимся попыткой помешать работе информационного агентства БелаПАН — одного из самых авторитетных независимых источников достоверной и оперативной информации о Беларуси, — говорится в заявлении. — Призываем прекратить уголовное дело в отношении Алеся Липая".
Также правозащитники призвали власти Беларуси "соблюдать положения статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах при установлении ограничений на свободу выражения мнения и прекратить преследование журналистов-фрилансеров за осуществление ими своей профессиональной деятельности, не нарушающей пределы этой свободы".
Заявление подписали ОО "Белорусская ассоциация журналистов", правозащитный центр "Весна", Экспертно-правовое товарищество "Инициатива FORB", РОО "Правовая инициатива", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", просветительское учреждение "Центр правовой трансформации", инициативная группа "Идентичность и право", Ассамблея НДО, Белорусский документационный центр, Белорусский дом прав человека, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", просветительско-благотворительное учреждение "Комитет "Солидарность".
"Обстоятельства уголовного дела позволяют говорить о его политической подоплеке и ставить в один ряд с осуждением в 2011 году по той же статье УК главы правозащитного центра "Весна" Александра Беляцкого и уголовным преследованием руководителей независимого Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и Игоря Комлика, дело по обвинению которых готовится к направлению в суд", — отмечают авторы заявления.
Правозащитники напоминают, что "уголовное дело в отношении Алеся Липая было возбуждено 12 июня в 16 часов, между тем, еще за неделю до этого, 5 июня, он подал налоговые декларации за 2016—2017 годы. В тот же день инспекция Министерства по налогам и сборам по Партизанскому району Минска наложила на него административное взыскание за несвоевременное представление налоговых деклараций и произвела расчет суммы налогов и пени, которые были уплачены в полном объеме 12 июня в 13.40".
"Таким образом, к моменту возбуждения уголовного дела об умышленном уклонении от уплаты налогов Липай не только задекларировал доходы, но и полностью уплатил всю сумму начисленных налогов и пени, — констатируют правозащитники. — Несмотря на это дело было возбуждено, через два дня по месту жительства Липая произведен обыск и наложен арест на его имущество, а 26 июня вынесено постановление о применении в отношении его процессуального принуждения в виде ограничения на выезд из Беларуси".
"Эти действия мы связываем с общей тенденцией усиления давления на негосударственные СМИ и интернет-ресурсы в Беларуси (включая внесение изменений в законодательство о СМИ)", — заявляют правозащитники.
Они отмечают, что "одним из рычагов давления на независимые медиа является их экономическая дискриминация". "Она проявляется, в частности, в фактическом запрете иностранных инвестиций в СМИ, с одной стороны, и в ежегодном бюджетном финансировании государственных СМИ в размере около 50 млн евро, с другой. Государственные СМИ имеют и иные неконкурентные преимущества (принудительная подписка населения на печатные издания, включение телеканалов в "общеобязательный" пакет, рекламные преференции и т.п.)", — говорится в заявлении.
"К финансовым мерам давления на независимую журналистику, — отмечают правозащитные организации, — мы относим и штрафы журналистам-фрилансерам за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации (по произвольно трактуемой милицией и судами части 2 ст. 22.9 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей наказание за нарушение порядка изготовления и (или) распространения продукции СМИ). Журналистов штрафуют не за содержание их материалов, а за сам факт их появления в зарубежных медиа".
В заявлении также отмечается, что 2017 год "оказался рекордным по количеству судебных штрафов по этой статье КоАП и их общей сумме: 69 штрафов на сумму, эквивалентную почти 53 тыс. евро (это больше, чем за три предыдущих года, вместе взятых)". "Однако в этом году ситуация только ухудшилась, и количество штрафов по ч. 2 ст. 22.9 уже приближается к 60, а сумма — к эквиваленту 50 тыс. евро. И это происходит в ситуации, когда вопрос о преследовании журналистов-фрилансеров, материалы которых появляются в иностранных СМИ, уже несколько лет обсуждается в рамках Диалога о правах человека между Европейским союзом и Республикой Беларусь", — говорится в заявлении.
"В деле Алеся Липая мы также видим попытки некоторых структур использовать финансовое законодательство для того, чтобы воспрепятствовать работе независимых СМИ", — заявляют правозащитники.
"Считаем уголовное преследование руководителя информационного агентства БелаПАН Алеся Липая связанным с его профессиональной деятельностью и являющимся попыткой помешать работе информационного агентства БелаПАН — одного из самых авторитетных независимых источников достоверной и оперативной информации о Беларуси, — говорится в заявлении. — Призываем прекратить уголовное дело в отношении Алеся Липая".
Также правозащитники призвали власти Беларуси "соблюдать положения статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах при установлении ограничений на свободу выражения мнения и прекратить преследование журналистов-фрилансеров за осуществление ими своей профессиональной деятельности, не нарушающей пределы этой свободы".
Заявление подписали ОО "Белорусская ассоциация журналистов", правозащитный центр "Весна", Экспертно-правовое товарищество "Инициатива FORB", РОО "Правовая инициатива", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", просветительское учреждение "Центр правовой трансформации", инициативная группа "Идентичность и право", Ассамблея НДО, Белорусский документационный центр, Белорусский дом прав человека, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", просветительско-благотворительное учреждение "Комитет "Солидарность".