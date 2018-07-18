Итальянские бизнесмены готовы к сотрудничеству, но нужно делать гораздо больше для того, чтобы Беларусь была известна в Италии

Минск, 18 июля. У Беларуси и Италии есть "большое поле для улучшения экономических отношений", считает новый посол Италии Марио Бальди.



"Мы довольны товарооборотом между Италией и Беларусью. За 2017 год он составил почти 500 млн евро, но первые четыре месяца 2018 года уже показывают положительную динамику и свидетельствуют о росте итальянского экспорта на 20%. Мне приятно отметить также и увеличение показателей белорусского импорта в Италию", — сказал дипломат в интервью БелаПАН.



По словам Марио Бальди, итальянский бизнес в Беларуси привлекают безопасность, стабильность, хорошая квалификация рабочей силы, а также то, что Беларусь дает выход на страны Евразийского экономического союза.



"Италия не имеет богатых природных ресурсов, наши "нефть и газ" — это наше воображение и способность к созиданию. Поэтому в Беларуси есть большое поле деятельности как в сфере так называемых 3F — food, fashion and furniture, (еда, мода, мебель), так и в других сферах, как, например, сельское хозяйство, промышленное оборудование и альтернативная энергия, где итальянские предприятия могут добиться успеха", — отметил посол.



На вопрос, сталкиваются ли итальянские бизнесмены с проблемами в Беларуси, Марио Бальди ответил: "Проблемы, с которыми сталкиваются наши бизнесмены в Беларуси, типичны — в первую очередь, это бюрократия, которая, как и в Италии, зачастую медлительна. Но основное препятствие, я бы сказал, заключается в неизученности белорусского рынка. Беларусь не очень известна среди итальянских бизнесменов. Например, многие итальянцы думают, что санкции ЕС в отношении России распространяются и на Беларусь. Нужно делать гораздо больше для того, чтобы Беларусь была известна в Италии".



Еще одним препятствием посол назвал проблему виз. "Я знаю, что белорусское правительство работает над тем, чтобы увеличить срок пребывания по безвизовому въезду. Это очень важно для предпринимателей", — сказал он.



По словам дипломата, решение ЕС о снятии санкций с Беларуси, принятое в феврале 2016 года, "несомненно, внесло свой положительный вклад" в развитие отношений в различных сферах, в том числе в экономике.



Бальди также подчеркнул, что необходимо содействовать притоку итальянских инвестиций в Беларусь. "И чтобы сделать качественный скачок и получить итальянские инвестиции в Беларусь, нужно работать над законодательной базой. Мы в Италии говорим, что танго танцуют вдвоем", — сказал дипломат.



Среди возможных мер он назвал упрощение и сокращение бюрократических процедур, в том числе при получении разрешений и таможенном оформлении, а также подписание соглашения по осуществлению и защите инвестиций.