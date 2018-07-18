В Дзержинске военнослужащий признан виновным в совершении воинских преступлений

Минск, 18 июля. Судом Дзержинского района постановлен приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего срочной службы, обвиняемого в совершении воинских преступлений.



Как сообщили в Минском областном суде, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 443 УК.



Обвиняемый А., проходя срочную военную службу в воинском звании "рядовой", являясь лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, допускал систематическое унижение чести и личного достоинства рядового М., в том числе во время занятий по подготовке к спортивным соревнованиям нанес не менее трех ударов боксерской перчаткой по руке из-за его отказа выполнять физические упражнения.



Приговором суда фигурант признан виновным в насилии, издевательстве над лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, совершенным лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, не состоящим в отношениях подчиненности с потерпевшим.



Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на год и шесть месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.