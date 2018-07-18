Делегация деловых кругов Барселоны планирует посетить Минск

Минск, 18 июля. Делегация деловых кругов Барселоны планирует в августе посетить Минск. Договоренность об организации визита достигнута 18 июля в Барселоне во время приема граждан, который провел посол Беларуси во Франции и Испании (по совместительству) Павел Латушко.



Как сообщает пресс-служба белорусского посольства, достигнута также договоренность об участии представителей Беларуси в Фестивале славянских культур, который будет проведен в автономной области Каталония (Испания) в марте 2019 года.



Во время приема граждане Беларуси, проживающие в Барселоне, получили ответы на вопросы по поводу гражданства, обмена паспортов, получения разрешений на постоянное проживание за границей, консульского учета, порядка получения гражданами Испании виз для въезда в Беларусь.



Посол Беларуси провел переговоры с исполнительным директором адвокатской компании Balcells Group об организации мероприятий торгово-экономического характера, бизнес-презентаций, а также о возможности подписания соглашения о сотрудничестве между адвокатской компанией и одним из адвокатских агентств Беларуси.



Также 18 июля впервые состоялась прямая линия посольства, в ходе которой белорусские граждане, проживающие в Испании, могли получить ответы на свои вопросы в группе посольства в социальной сети "Фейсбук".