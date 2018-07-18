МИД Беларуси надеется найти "взаимоприемлемые развязки" в переговорах об упрощении визового режима с ЕС

Минск, 18 июля. Министерство иностранных дел Беларуси надеется найти "взаимоприемлемые развязки" в переговорах об упрощении визового режима с Евросоюзом. Об этом заявлено во время онлайн-конференции МИД в "Фейсбуке" 18 июля.



"Работа идет. Однако это не односторонний процесс и для продвижения вперед необходима воля обоих партнеров. Наши подходы, выраженные в том числе в одностороннем решении о введении пятидневного безвизового режима для граждан стран ЕС, очевидны", — отметили в министерстве.



В МИД не стали раскрывать детали переговоров об упрощении визового режима, однако подчеркнули, что "партнеры выдвигают ряд условий, которые ставят наших граждан в не очень комфортное положение". "Требование о подаче документов исключительно через визовые центры в их числе. Над разрешением в том числе и этих проблемных аспектов мы работаем совместно с нашими партнерами из представительства ЕС в Беларуси. На наш взгляд, нет объективных причин, которые помешали бы нам найти взаимоприемлемые развязки", — заключили во внешнеполитическом ведомстве.



О том, что переговоры с Евросоюзом об упрощении визовых процедур затянулись, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил 21 июня. По его словам, Беларусь не первый год ведет работу по заключению соглашения об упрощении визовых процедур с ЕС. Проектом документа предусматривается снижение стоимости шенгенских виз с 60 до 35 евро, выдача бесплатных виз отдельным категориям граждан (участникам культурных, научных, гуманитарных программ) и в целом упрощенный порядок подачи документов. "Мы же последовательно и на деле выступаем за упрощение взаимных поездок", — подчеркнул пресс-секретарь МИД.



Переговоры по заключению соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии Беларусь и Евросоюз ведут уже несколько лет. По имеющейся информации, остаются неурегулированными несколько технических вопросов — введение биометрических паспортов, а также отложенный период по соглашению о реадмиссии.