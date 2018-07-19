МАЗ впервые выставит на ралли "Шелковый путь" четыре экипажа

Минск, 19 июля. Команда "МАЗ-СПОРТавто" выставит на международное ралли "Шелковый путь" сразу четыре экипажа вместо трех, сообщила пресс-служба ОАО "МАЗ".



"Впервые мы повезем на гонку четыре экипажа, что говорит о развитии команды и ее возросшей роли в мире автоспорта. За несколько лет мы вошли в число фаворитов ралли-рейдов, а бренд "МАЗ" теперь узнают и уважают от Китая до Аргентины. Сейчас нам важно не останавливаться и двигаться вперед", — подчеркнул руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.



Организаторы предложили белорусским гонщикам льготные условия участия, компенсируя тем самым изменения в маршруте гонки и неопределенности в сроках ее проведения. Экипаж Сергея Вязовича, ставший на последнем "Дакаре" серебряным призером, вместе с бригадой техподдержки и вовсе освобожден от вступительных взносов.



В "Шелковом пути" примет участие около 70 грузовиков и внедорожников из 30 стран. "Гонка станет серьезным испытанием для гонщиков и техники. Последние годы "Шелковый путь" по уровню сложности не уступал, а местами и превосходил всемирно известный "Дакар". Нам предстоит соревноваться со многими титулованными пилотами, в том числе с гонщиками команды "КАМАЗ-мастер". Готовимся к серьезной борьбе", — отметил Вязович.



По его словам, команда преследует несколько целей. Основная — попасть в число сильнейших экипажей. Помимо этого, на ралли планируют обкатать экипажи перед следующим "Дакаром".



Белорусские гонщики проедут "Шелковый путь" на привычных грузовиках, но планируют устроить им экстрим-тест. Спортивные грузовики на 85% состоят из серийных комплектующих. Все ноу-хау могут найти применение в конвейерном производстве. Многие составные части спорткара — от кабины до надстройки кузова и кронштейнов — изготовлены в Беларуси. Один из грузовиков также будет использовать специальные комплекты "Белшины".



В машине Вязовича механики доработали двигатель, сместив его вглубь кузова. В грузовике Александра Василевского была снижена мощность мотора с 930 до 750 л.с., чтобы в последующем не иметь проблем с техническими регламентами ралли-рейдов.



Команда выступит в обновленном составе. Прежде всего, сформирован новый экипаж, в который вошли пилот Виталий Мурылев, штурман Дмитрий Вихренко и механик Сергей Завесницкий. Лидер команды Сергей Вязович, как и прежде, поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Пилоту Александру Василевскому будут помогать штурман Антон Запорощенко и механик Евгений Подалинский. Еще один экипаж традиционно поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.



В прошлом году на ралли-рейде "Шелковый путь" все три "МАЗа" вошли в десятку сильнейших экипажей. А в январе этого года экипаж под управлением Вязовича занял второе место на марафоне "Дакар", что стало лучшим результатом в истории команды "МАЗ-СПОРТавто".