Генпрокуратура: В Куропатах в 2014 году были установлены новые охранные зоны, ресторан их не нарушает

Минск, 19 июля. Строительство ресторанно-развлекательного комплекса около места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском не нарушило охранных зон историко-культурной ценности, утвержденных в 2014 году. Это следует из ответа заместителя начальника отдела по надзору за исполнением природоохранного и земельного законодательства Генпрокуратуры Виктории Куксо на обращение блогера Антона Мотолько. Текст ответа Мотолько разместил в "Фейсбуке" 19 июля.

Отмечается, что в 2012 году Генпрокуратура установила факт неправомерного строительства комплекса в границах охранных зон, в связи с чем в Минский облисполком было внесено представление с требованием определить дальнейшую судьбу самовольных строений. В декабре 2012 года по решению Минского райисполкома был разработан план детального планирования территории. "Минский облисполком информировал Генеральную прокуратуру о том, что объект придорожного сервиса не функционирует, строительные работы не осуществляются, в связи с чем предложено окончательное решение принять после разработки проекта детального планирования", — рассказали в Генпрокуратуре.

После разработки проект детального плана и зон охраны Куропат согласованы научно-методической радой по вопросам охраны историко-культурного наследия при Министерстве культуры — новый проект зон охраны утвержден постановлением министерства в декабре 2014 года. Согласно решению ширина охранной территории с северо-запада уменьшена со 120 до 50 м, "в связи с чем объект придорожного сервиса расположен за ее границей", подчеркнули в Генпрокуратуре.



"Названное проектное решение обосновано результатами анализа ландшафта и развития территории историко-культурной ценности, — отмечается в ответе. — Одновременно информируем, что проектом детального планирования земельный участок, на котором расположен комплекс объектов придорожного сервиса СООО "Белрестинвест", имеет обременения в использовании. С восточной стороны ресторана исключаются все виды "громких мероприятий", организация отдыха на открытом воздухе. Данное ограничение касается всех форм отдыха в связи с необходимостью исключить нарушение сакрального характера примыкающей с восточной стороны историко-культурной ценности".



О том, что развлекательный комплекс с рестораном "Поедем поедим" в Куропатах не находится в охранной зоне историко-культурной ценности, заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук 25 июня на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос БелаПАН. "Как Генпрокуратура смотрит на эту ситуацию? Пока пассивно и пока выжидает", — отметил Стук.



При этом он напомнил, что в 2012 году Генеральная прокуратура направила представление об устранении нарушений законодательства об охране историко-культурного наследия при строительстве комплекса. "Проверка, которая была проведена, выявила, что определенный комплекс зданий возведен именно в охранной зоне, — пояснил заместитель генпрокурора. — На тот момент, действительно, мы установили нарушение и информировали об этом Министерство культуры. После определенных исследований, проверок уполномоченные органы, в частности республиканская рада, отодвинули границы запретной зоны. И в настоящее время у нас есть результат решения компетентного органа о том, что это строение не находится в охранной зоне".



"Как будут дальше развиваться события? Есть решение компетентного органа. Если этот вопрос будет каким-то образом подниматься дальше, депутатами, общественными организациями, мы тоже тогда проверим, насколько решение компетентного органа законно. Пока вот так", — заключил Стук.



С 31 мая общественные активисты регулярно проводят акции против открытия возле Куропат развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим".