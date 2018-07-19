Беларусь и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в области статистики

Минск, 19 июля. Беларусь и Болгария заключили соглашение о сотрудничестве в области статистики.



Документ 19 июля в Минске подписали председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева и председатель Национального статистического института Болгарии Сергей Цветарский, сообщает пресс-служба Белстата. Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в области статистики, расширении обмена информацией и усилении взаимодействия в работе статистических органов двух стран.



Представители статистических ведомств договорились о сотрудничестве в таких областях, как методология статистических наблюдений, классификации, регистры, система национальных счетов, бизнес-статистика, статистика цен, социальная статистика, статистика занятости и безработицы, демографическая статистика и перепись населения, информационные технологии, региональная статистика, распространение статистической информации.



Белорусско-болгарское сотрудничество будет осуществляться путем обмена статистическими публикациями по методическим и специальным вопросам статистических наблюдений, статистическими изданиями и публикациями (ежегодниками, сборниками и другими) о социально-экономической ситуации и ее развитии в стране.



Статистические ведомства двух стран будут также обмениваться опытом по использованию информационных технологий, включая структуру и менеджмент статистических баз данных и внедрение новых информационных технологий, информацией о новых методах и передовых практиках в области статистики и адаптации статистических методов к требованиям современного информационного общества.



Беларусь и Болгария планируют разрабатывать совместные проекты в области статистических наблюдений, взаимодействовать в вопросах подготовки и проведения переписи населения, участвовать в международных программах и проектах, в обучении сотрудников.