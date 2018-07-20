Движение солидарности "Разам" требует освобождения задержанных защитников Куропат

Минск, 20 июля. Движение солидарности "Разам" протестует против задержания активистов кампании "Европейская Беларусь" Леонида Кулакова, Ольги Николайчик и Майи Наумовой. Такое заявление политическая организация сделала 20 июля.



"Вчера, 19 июля 2018 года в 14 часов, власти безосновательно и незаконно задержали трех активистов у ресторана "Гранд Кушавель", принадлежащего собственникам печально известного ресторана "Поедем поедим" в Куропатах", — отмечается в заявлении. Уточняется, что в течение дня от властей невозможно было получить информацию о судьбе задержанных активистов. "Известно только, что ночь они провели в ЦИПе на Окрестина, где условия содержания противоречат белорусскому и международному законодательству", — сообщили авторы заявления.



Движение солидарности "Разам" считает, что арестами активистов сегодняшние власти "в очередной раз подчеркнули личную заинтересованность в надругательстве над памятью жертв сталинских репрессий через открытие ресторанно-развлекательного комплекса в Куропатах". "Особой постыдности действиям властей добавляет тот факт, что они не стесняются бросать в тюрьму и женщин, и Леонида Кулакова, получившего серьезную травму при защите Куропат. Мы выражаем свое личное уважение и поддержку Леониду Кулакову, Ольге Николайчик, Майе Наумовой, "Европейской Беларуси", Белорусскому национальному конгрессу за мужество и последовательность в защите Куропат", — говорится в заявлении.



Сопредседатели движения солидарности "Разам" Юрий Ляшенко, Александр Макаев и Елена Толстая требуют от властей немедленного освобождения активистов и прекращения политических репрессий. "Призываем белорусскую и международную общественность сделать все возможное для ликвидации ресторанно-развлекательного комплекса в Куропатах", — добавляют авторы заявления.



Как сообщалось, вчера активисты собрались, чтобы раздавать посетителям ресторана, принадлежащего бизнесмену Леониду Зайдесу, информационные материалы о Куропатах. В урочище, где расстреливали жертв сталинских репрессий, недавно открылся развлекательный комплекс с рестораном "Поедем поедим", который также принадлежит Зайдесу.



Николайчик, Кулаков и Наумова были задержаны около 14.00, примерно через 5 минут после начала акции. Их посадили в синий милицейский микроавтобус и увезли в УВД Центрального района, на территории которого находится "Гранд Кушавель".



18 июля защитники Куропат объявили о начале кампании общественного бойкота развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим", а также его владельцев и всех, кто связан с его работой. Первая акция протеста должна была пройти возле ресторана "Гранд Кушавель".



Общественные протесты против работы развлекательного комплекса в Куропатах проходят с 31 мая.