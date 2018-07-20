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Дата распечатки: 20.07.2018 17:46
 
20.07.2018 16:20 Общество, Политика

Журналистов Екатерину Андрееву и Сергея Ковалева отпустили из милиции без составления протоколов

Минск, 20 июля. Сотрудничающих с польским телеканалом "Белсат" журналистов-фрилансеров Екатерину Андрееву и Сергея Ковалева отпустили из милиции без составления протоколов. Об этом Андреева сообщила БелаПАН.

Журналистка и оператор освещали встречу совладельца ресторана "Поедем поедим" Леонида Зайдеса с представителями СМИ, а также установку в урочище деревянных крестов во главе с политиком Дмитрием Дашкевичем.

"К нам подошли двое сотрудников милиции в форме, представились и попросили пройти в машину. Сказали, что мы административно задержанные, нужно проехать в отделение для дальнейшего разбирательства. В отделении нас продержали примерно час, а потом отпустили без всяких документов на руках, протоколы не были составлены", — отметила Андреева.

Фрилансеров задерживали по подозрению в сотрудничестве с иностранным СМИ без аккредитации в МИД (ст. 22.9 КоАП — незаконное изготовление и распространение продукции СМИ).

Алексей Александров, БелаПАН.

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