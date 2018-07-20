Прокуратура Витебской области приняла меры по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов

Минск, 20 июля. Прокуратура Витебской области проверила соблюдение местными органами власти требований законодательства при принятии решений в отношении самовольных построек, пустующих и ветхих домов, неиспользуемых и используемых не по целевому назначению земельных участков.



Как сообщает Генеральная прокуратура, должностными лицами исполкомов не всегда принимались меры по выявлению и устранению нарушений, связанных с самовольным строительством, привлечению к ответственности виновных лиц. Такие случаи выявлены в Лепельском, Шарковщинском, Городокском районах и Витебске. В Полоцком и Чашникском районах нарушались сроки обследования самовольных построек и подготовки необходимых для этого документов.



Не по каждому факту в налоговые органы направлялись сведения о самовольно занятых, используемых не по целевому назначению и своевременно не возвращенных земельных участках для начисления налога на землю в повышенном размере (Чашникский и Толочинский районы).



В Браславском, Лёзненском, Глубокском, Чашникском и Мёрском районах ненадлежаще велись регистры учета пустующих домов, находящихся в сельской местности. Исполкомы не обладали полной и достоверной информацией о количестве и месте нахождения указанных объектов, что препятствовало наведению порядка на земле. В этих же районах бездействовали созданные при исполкомах комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных в сельской местности.



В Браславском, Мёрском и Полоцком районах нет должного взаимодействия между исполкомами базового и первичного уровней, в том числе в работе с собственниками ветхих и пустующих жилых домов.



Не всегда своевременно исполкомы обращались в суды с заявлениями о признании домов бесхозяйными и передаче их в собственность соответствующих административно-территориальных единиц.



По результатам проверки для принятия мер по устранению нарушений в местные исполнительные и распорядительные органы прокурорами внесено 12 актов надзора. Соответствующая информация направлена прокуратурой области в Витебский облисполком.