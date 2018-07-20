20.07.2018 20:27 Безопасность
Уровень подготовки военнослужащих зенитного ракетного полка, защищающего БелАЭС, будет проверен в Ашулуке
Минск, 20 июля. Уровень подготовки военнослужащих 1146-го зенитного ракетного полка, защищающего БелАЭС, будет проверен во время боевых стрельб на российском полигоне Ашулук в Астраханской области.
Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, на российский полигон белорусские зенитчики отправляются через несколько недель. Стрельба будет вестись по низколетящим ракетам-мишеням "Армавир".
На вооружении полка находится ЗРК "Тор-М2".
Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, на российский полигон белорусские зенитчики отправляются через несколько недель. Стрельба будет вестись по низколетящим ракетам-мишеням "Армавир".
На вооружении полка находится ЗРК "Тор-М2".