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Дата распечатки: 20.07.2018 20:46
 
20.07.2018 20:27 Безопасность

Уровень подготовки военнослужащих зенитного ракетного полка, защищающего БелАЭС, будет проверен в Ашулуке

Минск, 20 июля. Уровень подготовки военнослужащих 1146-го зенитного ракетного полка, защищающего БелАЭС, будет проверен во время боевых стрельб на российском полигоне Ашулук в Астраханской области.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, на российский полигон белорусские зенитчики отправляются через несколько недель. Стрельба будет вестись по низколетящим ракетам-мишеням "Армавир".

На вооружении полка находится ЗРК "Тор-М2".
БелаПАН.

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