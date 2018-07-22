Минск, 22 июля. Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича занял второе место на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь". Двумя строчками ниже оказался "МАЗ" Алексея Вишневского.



Как сообщили в команде "МАЗ-СПОРТавто", первый заезд стартовал и финишировал в Астрахани. Спецучасток растянулся на 311 км по степным дорогам с ямами и буграми. Экипажам предстояло на высоких скоростях разбираться в сложной навигации, а ближе к концу маршрута еще и взбираться на дюны. Вязович и Вишневский, которые традиционно сильны на быстрых трассах, этап прошли удачно.



"МАЗ" Вязовича показал второе время — 4 часа 5 минут. Победителям этапа стал Дмитрий Сотников из "КАМАЗ-мастера", который опередил белорусов почти на 6 минут.



"Проехали спецучасток в одиночестве, если брать грузовики. В середине пути увидели "КАМАЗ" Эдуарда Николаева — видно было, что что-то сломалось. С Димой Сотниковым приехали примерно в одно время с небольшой разбежкой в минутах. С новой развесовкой стало намного легче управлять автомобилем и переносить астраханский кочкарник", — сообщил Вязович.



Вишневский занял четвертое место, проехав трассу за 4 часа 10 минут. Белорусский экипаж отстал от лидера на 10 минут.



"Первый день начался достаточно сурово. Первое время была классическая для Астрахани трасса, а потом началась скоростная дорога и в завершение — убойный участок по бездорожью. Честно сказать, я здесь так еще не ездил, последние 50 км были самыми убойными", — удивился Вишневский.



"МАЗ" Александра Василевского финишировал восьмым. Его время — 4 часа 30 минут, отставание — полчаса. Дебютант Виталий Мурылев завершил этап на 12-й позиции, потратив на спецучастке 6 часов 54 минуты и проиграв 2 часа 54 минуты.



Второй этап будет марафонским и приведет из Астрахани в Элисту. Гонщиков ожидают старые разбитые дороги, степи и множество препятствий. После финиша в столице Калмыкии экипажам предстоит подготовить автомобили к следующему ралли-заезду без участия бригады техподдержки.



Ралли-рейд "Шелковый путь" в этом году проходит только по территории России. Протяженность трассы составляет 5.948 км. Гонка стартовала в Астрахани, завершится в Москве. Среди препятствий горные участки, ущелья, русла рек, овраги, дюны. В классе грузовиков участвует около 20 экипажей, в том числе четыре камиона из команды "МАЗ-СПОРТавто". В прошлогоднем марафоне все белорусские экипажи вошли в топ-10 общего зачета.