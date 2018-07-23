На втором этапе ралли "Шелковый путь" белорусский экипаж удержался в пятерке лучших

Минск, 23 июля. На втором этапе ралли "Шелковый путь" экипаж Сергея Вязовича, несмотря на сложности, удержался в первой пятерке общего зачета, сообщили в команде "МАЗ-СПОРТавто".



Второй ралли-заезд привел гонщиков в Элисту. Спецучасток длиной 311 км представлял собой степные дороги с ямами, оврагами и ручьями. Белорусские гонщики столкнулись с первыми серьезными трудностями, однако сумели благополучно финишировать. Поскольку этап был марафонский, готовить машины к продолжению гонки экипажам предстоит самостоятельно.



Серебряный призер "Дакара" Сергей Вязович был на этапе седьмым, потратив на прохождение трассы 3 часа 54 минуты. Победителем заезда стал россиянин Андрей Каргинов, который обошел белорусов почти на 28 минут. В общем зачете самый быстрый "МАЗ" занимает пятую строчку, отставая от лидера на 26 минут.



"Раза три останавливались из-за поломки турбины: где-то с сотого километра начали терять мощность. К счастью, мы везем с собой еще один турбокомпрессор: поменяем за час-два и будем готовы к следующему этапу", — сообщил Вязович.



"МАЗ" Александра Василевского завершил заезд на 12-й позиции. Его время — 6 часов 2 минуты, отставание — 2 часа 36 минут. В генеральной классификации он занимает 11-е место с отставанием в 2 часа 59 минут. Практически идентичное время показал Алексей Вишневский, который финишировал 11-м и откатился на 9-ю строчку с отставанием в 2 часа 39 минут.



При этом Вишневскому пришлось вернуться, чтобы вытащить из грязевой ловушки "МАЗ" Василевского. В этом им помогал еще один экипаж — 77-летнего японца Йошимасы Сугавары на Hino.



Экипаж под управлением Виталия Мурылева пропустил марафонский этап из-за технических проблем. Механики обнаружили дефекты в двигателе. Их причина — некачественная сборка во время капитального ремонта на Тутаевском моторном заводе, сообщили в команде. В ближайшие дни команда постарается устранить неполадки самостоятельно.



Вторая часть марафонского этапа предложит гонщикам 332 км зачетной дистанции. Большая часть маршрута пройдет по быстрым степным дорогам, однако от штурманов потребуется предельное внимание, чтобы не заблудиться. Ближе к концу гонщиков ожидают десятки километров заросших кустарником песков. Завершится этап в Астрахани.



Ралли-рейд "Шелковый путь" в этом году проходит по территории России. Протяженность трассы составляет 5.948 км. Гонка стартовала в Астрахани и завершится в Москве. В классе грузовиков участвует около 20 экипажей, в том числе четыре камиона из команды "МАЗ-СПОРТавто". В прошлогоднем марафоне все белорусские экипажи вошли в топ-10 общего зачета.