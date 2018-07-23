Минское "Динамо" может сыграть с санкт-петербургским "Зенитом" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы

Минск, 23 июля. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) 23 июля состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.



В этом турнире представлены три белорусских клуба: минское и брестское "Динамо", солигорский "Шахтер". Во 2-м квалификационном раунде минчане соперничают со словацким ДАКом, брестчане — с греческим "Атромитосом", "Шахтер" — с польским "Лехом". Матчи играются 26 июля и 2 августа.



В случае прохода в третий круг квалификации минское "Динамо" сыграет там с "Зенитом" из Санкт-Петербурга, брестчане — с победителем пары "Железничар" (Босния и Герцеговина)/"Аполлон" (Кипр), "Шахтер" — с победителем пары "Генк" (Бельгия)/"Фола Эш" (Люксембург).



В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы также может оказаться борисовский БАТЭ. В этот турнир он "спустится" в случае поражения финскому ХИКу во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Если это произойдет, то в 3-м раунде квалификации Лиги Европы БАТЭ сыграет с победителем пары "Олимпия" (Словения)/"Крусейдерс" (Северная Ирландия).



Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 9 и 16 августа.