Следующий раунд переговоров между ЕС и Беларусью по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии пройдет в сентябре в Брюсселе

Минск, 30 июля. Европейская комиссия официально пригласила Беларусь на пятый раунд переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии.



Как сообщает пресс-служба представительства ЕС в Беларуси, с учетом того, что предыдущая встреча состоялась в Минске, участникам переговоров на этот раз предложено встретиться в Брюсселе в сентябре 2018 года. Комиссия выразила готовность продолжать переговоры, чтобы завершить их как можно быстрее.



"Европейский союз решительно нацелен на укрепление своего взаимодействия с народом Беларуси и ее гражданским обществом, — заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулас. — Упрощение визового режима активно будет содействовать развитию контактов между людьми, что позволит не только развивать личные связи, но и усилить взаимодействие между компаниями в пользу наших экономик. Я хотел бы поблагодарить белорусские власти за участие в переговорах по обоим соглашениям. Это сотрудничество осуществляется в интересах обеих сторон и, самое главное, в интересах наших граждан".



Как отмечается в сообщении, переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча состоялась в июне 2017 года в Минске. Тогда "был достигнут значительный прогресс, в частности в отношении будущего соглашения о реадмиссии".



"Если соглашения будут заключены, они сделают процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам более простыми и дешевыми, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, которые не имеют права находиться на территории ЕС", — говорится в сообщении.



В июне во время визита в Минск еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил, что переговорный процесс между Беларусью и Евросоюзом по соглашению об упрощении визовых процедур можно было бы ускорить. "Мне не хотелось бы комментировать переговорный процесс, — сказал он. — Я полагаю, если есть добрая воля с обеих сторон, мы тогда можем не пройти, а пробежать последний километр. Можно было бы ускорить этот окончательный процесс принятия решений".



Говоря о планируемом повышении стоимости шенгенских виз до 80 евро, Хан подчеркнул, что ЕС и Европейская комиссия не заинтересованы в том, чтобы "сделать визовые вопросы источником дохода". "Наша цель — обеспечить быструю выдачу виз. Здесь есть определенные условия, но мы не намерены зарабатывать на этом деньги", — сказал он.



Ранее послы стран — членов ЕС одобрили мандат Еврокомиссии на начало переговоров с Европарламентом о внесении изменений в Визовый кодекс. Среди планируемых изменений — установка периода подачи визовых заявок не позднее чем за 15 дней до поездки и увеличение консульского сбора с 60 до 80 евро.



Повышение сбора не коснется тех стран, с которыми у ЕС подписаны соглашения об упрощении визовых процедур и для которых цена шенгенских виз составляет 35 евро.