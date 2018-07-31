В Жодино судят Сергея Богдашова, сбежавшего с оружием из местного суда девять лет назад

Минск, 31 июля. 31 июля в суде Жодино (Минская область) начался процесс по делу Сергея Богдашова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 294 (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 413 (побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи), п. 5 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения сотруднику милиции) и ч. 4 ст. 205 (кража в особо крупном размере). Об этом БелаПАН сообщили в городском суде.



Богдашов в мае 2009 года совершил побег с похищенным оружием прямо из суда в Жодино. В Смолевичском районе угнал "Кадиллак", на котором уехал в Россию. До этого уроженец Могилевской области 1978 года рождения промышлял кражами ювелирных изделий, аппаратуры и инструмента из коттеджей, угоном дорогих иномарок, за что и был осужден.



Его задержали в сентябре 2008 года, на тот момент Богдашов подозревался более чем в десяти кражах. Впоследствии оказалось, что их, только доказанных следствием, около полусотни. Причиненный ущерб за неполные три года (2006—2008) составил почти миллиард неденомированных рублей.



После побега Богдашова из жодинского суда было установлено, что в Псковской области РФ он совершил серию краж из элитных домов. В октябре 2009-го он попал в поле зрения правоохранителей в Сестрорецке (Ленинградская область). При задержании ему удалось уйти.



Задержали Богдашова, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, лишь в июле 2014 года. В этом правоохранительным органам помог забор, за который преступник, уходя от преследования, зацепился. Сильно поврежденную при этом ногу позже пришлось ампутировать.



Запрос о его выдаче Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию летом 2014 года.



Информации об экстрадиции Богдашова в Беларусь не было.



В России в 2015 году Богдашова приговорили к шести годам лишения свободы.



В сентябре 2009 года судом Борисовского района за служебную халатность (ч. 1 ст. 428 УК) был осужден начальник изолятора временного содержания, который конвоировал Богдашова. Начальнику ИВС назначили наказание в виде четырех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа и лишением права занимать определенные должности на три года.