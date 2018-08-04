Скончался известный белорусский музыкант Александр Кулинкович

Минск, 4 августа. На 47-году жизни скончался белорусский музыкант, лидер рок-группы "Нейро дюбель" Александр Кулинкович (Куллинкович).

Эту информацию подтвердил БелаПАН журналист и музыкальный промоутер Дмитрий Безкоровайный.



Кулинкович скончался вечером 3 августа в реанимации одной из минских больниц, куда был доставлен утром с пневмонией.



О дате и месте прощания с музыкантом пока ничего не сообщается.



4 августа группа "Нейро дюбель" должна была выступить на фестивале "Рок за Бобров" на аэродроме "Боровая" под Минском. Ее выступление официально отменено не было. Последний концерт группы состоялся в Минске 20 июля.



Кулинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. Группа "Нейро дюбель" была основана в 1989 году в Минске, выпустила 16 альбомов. Последний из них под названием "Першы" вышел в 2017 году.



В 2009—2011 годах Кулинкович являлся колумнистом интернет-газеты БелаПАН Naviny.by. C 2013 года — колумнист газеты "Советская Белоруссия".