Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/04/967526/
Дата распечатки: 04.08.2018 14:24
 
04.08.2018 12:54 Общество

Скончался известный белорусский музыкант Александр Кулинкович

Минск, 4 августа. На 47-году жизни скончался белорусский музыкант, лидер рок-группы "Нейро дюбель" Александр Кулинкович (Куллинкович).
Эту информацию подтвердил БелаПАН журналист и музыкальный промоутер Дмитрий Безкоровайный.

Кулинкович скончался вечером 3 августа в реанимации одной из минских больниц, куда был доставлен утром с пневмонией.

О дате и месте прощания с музыкантом пока ничего не сообщается.

4 августа группа "Нейро дюбель" должна была выступить на фестивале "Рок за Бобров" на аэродроме "Боровая" под Минском. Ее выступление официально отменено не было. Последний концерт группы состоялся в Минске 20 июля.

Кулинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. Группа "Нейро дюбель" была основана в 1989 году в Минске, выпустила 16 альбомов. Последний из них под названием "Першы" вышел в 2017 году.

В 2009—2011 годах Кулинкович являлся колумнистом интернет-газеты БелаПАН Naviny.by. C 2013 года — колумнист газеты "Советская Белоруссия".
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 04 Август 2018, 14:24
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск