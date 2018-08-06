Новыми представителями Беларуси в ЕЭК станут Субботин и Назаренко

Минск, 6 августа. Новыми членами коллегии от Беларуси в Евразийской экономической комиссии станут Александр Субботин и Виктор Назаренко. Это следует из распоряжения Евразийского межправительственного совета.

Согласно распоряжению Евразийского межправсовета № 9, принято решение представить Высшему Евразийскому экономическому совету на должность членов коллегии ЕЭК от Беларуси две новые кандидатуры.



Так, членом коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии предлагается назначить Александра Субботина, а членом коллегии (министром) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.



До последнего времени Александр Субботин занимал должность помощника президента по Витебской области, а Виктор Назаренко возглавлял Государственный комитет по стандартизации.



В Евразийской экономической комиссии они сменят Сергея Сидорского и Валерия Корешкова, которые были членами коллегии ЕЭК от Беларуси с 2011 года.



Следует отметить, что ротация двух членов коллегии ЕЭК — внеочередная. По мнению экспертов БелаПАН, внеочередную ротацию, скорее всего, инициировала белорусская сторона, которая могла быть недовольна ходом интеграционных процессов.



Александр Лукашенко выражал недовольство деятельностью белорусских представителей в Евразийской экономической комиссии. Во время мартовского отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики за 2017 год глава государства обратил внимание, что в рамках Евразийского экономического союза создаются барьеры на пути свободного перемещения белорусских товаров.



"Это уже становится смешным, средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно… Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз", — недоумевал Лукашенко.



В связи с этим он раскритиковал работу представителей Беларуси в Евразийской экономической комиссии. "Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно "долбить" их, пока они не будут решены", — подчеркивал Лукашенко, обращаясь к чиновникам.