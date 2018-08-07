Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/07/967730/
Дата распечатки: 07.08.2018 12:17
 
07.08.2018 11:45 Общество

Обыск в информационной компании БелаПАН

Минск, 7 августа. Более трех часов продолжается обыск в информационной компании БелаПАН, который осуществляют сотрудники Следственного комитета Беларуси.
Узнать более точную информацию в настоящий момент невозможно, поскольку в редакцию никого из работников БелаПАН не пускают. При этом в самом офисе находятся трое сотрудников компании, но связи с ними нет.

Известно, что параллельно с обыском в компании БелаПАН, проводился обыск на даче у ее международного обозревателя Татьяны Коровенковой, которая, исходя из сообщения Следственного комитета, подозревается в "несанкционированном доступе к компьютерной информации".

По последним данным, в настоящее время Татьяну Коровенкову везут на допрос в центральное управление Следственного комитета.

Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина считает подозрения, выдвинутые в адрес Татьяны Коровенковой, беспочвенными и абсурдными, поскольку информация агентства БелТА, которую БелаПАН использовал в своих новостях бралась из открытых источников, размещалась в открытом доступе в ленте новостей и всегда – с гиперссылкой на сайт БелТА.

Ирина Левшина считает, что власти используют агентство БелТА для того, чтобы препятствовать работе негосударственного информационного агентства.

В настоящее время новостная лента БелаПАН обновляется нерегулярно по объективным причинам, однако в ближайшее время редакция постарается наладить нормальную работу агентства.

Известно, что уже несколько часов обыск также проходит в офисе крупнейшего белорусского негосударственного интернет-портала TUT.BY, некоторые сотрудники которого, в том числе главный редактор Марина Золотова, задержаны.

Следственный комитет утром 7 августа сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков".

Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА"".

"В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", – сообщил Следственный комитет.


 
БелаПАН.

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