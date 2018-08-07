Главный редактор газеты "Навука" не подтвердил информацию об обыске

Минск, 7 августа. В редакции газеты "Навука" издательского дома "Белорусская наука" корреспонденту БелаПАН не подтвердили информацию о том, что в редакции 7 августа проводился обыск.



Главный редактор Сергей Дубовик сказал по телефону: "Я живой, на свободе". На вопрос, правда ли, что в офисе редакции проходит обыск, он ответил: "Без комментариев".



Между тем в главной редакции книжных изданий и научных журналов НАН Беларуси сообщили, что в газете "Навука" обыск действительно был, остальные издания "Белорусской науки" работают в штатном режиме.



Следственный комитет утром 7 августа сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков".



Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.