Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/07/967761/
Дата распечатки: 07.08.2018 17:06
 
07.08.2018 15:39 Общество, Политика

БАЖ: Обыски и задержания в редакциях tut.by и БелаПАН — грубое нарушение свободы выражения и деятельности СМИ

Минск, 7 августа. Обыски и задержания в редакциях информационной компании БелаПАН и интернет-портала tut.by — это грубое нарушение свободы выражения и деятельности СМИ, говорится в заявлении Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и закрытого властями правозащитного центра "Весна", размещенном на сайте БАЖ.

"Мы считаем это грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ. В любом случае действия правоохранительных органов выглядят чрезмерными. Расследование уголовных дел не должно влиять на свободу и профессиональную деятельность СМИ", — говорится в заявлении.

"Особую озабоченность вызывает преследование редакций на фоне систематических нарушений права на распространение информации и запугивания журналистов через преследование основателя БелаПАН Алеся Липая и журналистов телеканала "Белсат", — указывают авторы заявления.

Они призывают немедленно освободить задержанных и обеспечить доступ остальных журналистов tut.by и БелаПАН к их рабочим местам.

Обыски в офисах интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН длятся уже более семи часов. По сведениям правозащитников, шестерых журналистов, в том числе международного обозревателя агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову, задержали на трое суток.

Следственный комитет утром 7 августа сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков".

Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".

"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.

Иных комментариев в ведомстве пока не дают.
БелаПАН.

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