МИД: Ситуация с обысками и задержаниями в tut.by и БелаПАН никоим образом не лежит в политической плоскости

Минск, 7 августа. Ситуация с расследованием уголовного дела, в которое вовлечены несколько белорусских СМИ, в частности ЗАО "БелаПАН" и ООО "ТутБай Медиа", не лежит в политической плоскости, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.



"Данное дело относится к компетенции Следственного комитета Республики Беларусь, который разместил соответствующие подробные комментарии. Не стоит искать какой-то другой подоплеки или "подводных камней" — ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси", — говорится в ответе начальника управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретаря МИД Глаза на вопрос МИА Россия сегодня.



"Насколько нам известно, речь идет о том, что фигурантов расследования подозревают в банальном неправомерном использовании доступа к платной информации. Это сугубо правовой вопрос, и сквозь эту призму его нужно рассматривать", — отмечается в ответе, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.



Обыск в редакции информационной компании БелаПАН 7 августа на протяжении примерно семи часов проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД. Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов. Из офиса БелаПАН для дачи показаний повезли в Следственный комитет дежурного редактора агентства Андрея Середу, который находился на рабочем месте с утра 7 августа и присутствовал при обыске.



Следственный комитет ранее распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.



Утром в деревне, где Коровенкова находилась во время отпуска, правоохранители провели обыск, после чего повезли журналистку в Минск. Однако где она находится, до сих пор не ясно. В Следственном комитете заявляют, что данной информацией не располагают.