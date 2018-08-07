Минск, 7 августа. Корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова задержана на трое суток, которые она проведет в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске.





Утром 7 августа в деревне в Гродненской области, где Коровенкова находилась во время отпуска, правоохранители провели обыск по делу о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА. После этого журналистку отвезли в Минск, где допросили в Следственном комитете.







По информации пресс-службы Белорусской ассоциации журналистов, допрос происходил в присутствии дежурного адвоката. При этом адвоката, с которым журналистка имела договор, к ней не пустили.





Татьяна отказалась давать показания, она задержана на 72 часа. Также вечером состоится обыск в минской квартире Коровенковой, сообщил пресс-службе БАЖ ее адвокат.





Обыск в редакции информационной компании БелаПАН 7 августа на протяжении почти восьми часов проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД. Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов.







Из офиса БелаПАН для дачи показаний повезли в Следственный комитет дежурного редактора агентства Андрея Середу, который находился на рабочем месте с утра 7 августа и присутствовал при обыске.





Следственный комитет распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".





Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".





"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.