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Дата распечатки: 07.08.2018 23:01
 
07.08.2018 21:55 Общество

Редактора БелаПАН Андрея Середу отпустили после допроса

Минск, 7 августа. Дежурного редактора БелаПАН Андрея Середу отпустили после допроса в Следственном комитете вечером 7 августа. Об этом журналист сумел сообщить в редакцию.

Середа находился на рабочем месте с утра 7 августа и присутствовал при обыске по делу о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА. После обыска, который продолжался в редакции БелаПАН/Naviny.by около восьми часов, редактора повезли в Следственный комитет для дачи показаний. При этом адвоката к нему сегодня не допустили.

Известно также, что на трое суток задержана корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, она находится в изоляторе временного содержания. Утром 7 августа в деревне в Гродненской области, где Коровенкова находилась во время отпуска, правоохранители провели обыск по упомянутому делу. После этого журналистку отвезли в Минск, где допросили в Следственном комитете.

Параллельно обыск проводился в редакции крупнейшего белорусского негосударственного интернет-портала tut.by, а также у некоторых его сотрудников, часть из которых, в том числе главный редактор Марина Золотова, тоже задержаны.
БелаПАН.

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