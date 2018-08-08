Следственный комитет сообщил о задержании журналистов Алексея Жукова и Павла Быковского

Минск, 8 августа. Следственный комитет Беларуси разместил на своем сайте новую информацию о ходе расследования дела, возбужденного по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).



Как сообщает СК, 8 августа проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи".



Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны журналисты Алексей Жуков и Павел Быковский.



"Следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершенных противоправных действий. В рамках данных мероприятий сотрудниками проверяется имеющаяся и поступающая в ходе предварительного расследования информация. Расследование продолжается", — отмечается в сообщении СК.



Аресты, обыски и допросы журналистов проводятся в Беларуси в рамках указанного уголовного дела второй день подряд.



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



Обыск в редакции информационной компании БелаПАН 7 августа на протяжении более семи часов проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД. Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов.



Параллельно обыск проводился в редакции крупнейшего белорусского негосударственного интернет-портала tut.by , а также у некоторых его сотрудников. Были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы портала Ульяна Бобоед, Анна Калтыгина, Дмитрий Бобрик, Галина Уласик, Анна Ермаченок и бывшая сотрудница tut.by Евгения Березюк. Впоследствии Бобоед, Бобрика и Березюк отпустили.



На допросы в СК доставляли присутствовавших при обысках дежурного редактора БелаПАН Андрея Середу и генерального директора tut.by Людмилу Чекину. Обоих затем также отпустили.



8 августа в офисе tut.by продолжился обыск. На 16.30 на допрос вызван основатель портала Юрий Зиссер.