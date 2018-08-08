Минск, 8 августа. Евросоюз призывает освободить задержанных в Беларуси журналистов. С таким заявлением выступила представитель ЕС по иностранным делам и общей политике безопасности — заместитель председателя Еврокомиссии Федерика Могерини.

Она отметила, что Евросоюз проинформирован об обысках и арестах журналистов, которые произошли 7—8 августа в независимых средствах массовой информации Беларуси. "Эти действия противоречат политике демократизации, декларируемой Беларусью, а также ее международным обязательствам. Фундаментальные права и свободы, включая свободу высказываний и СМИ, должны соблюдаться", — подчеркнула Могерини.



Евросоюз, по ее словам, привержен тому, чтобы Беларусь "была стабильным, демократическим и благополучным" государством, которое действует "на благо народа" и продолжает взаимодействовать со всеми странами мира. "В этой связи ЕС считает важным продолжить поддержку независимых СМИ. Также Евросоюз продолжит пристально наблюдать за ситуацией в Беларуси, в том числе через свое представительство в Минске", — заявила Могерини.



Аресты, обыски и допросы журналистов проводятся в Беларуси уже второй день подряд в рамках возбужденного Следственным комитетом дела по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).



Обыск в редакции информационной компании БелаПАН 7 августа на протяжении более семи часов проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД. Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов.



Параллельно обыск проводился в редакции крупнейшего белорусского негосударственного интернет-портала tut.by , а также у некоторых его сотрудников. Были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы портала Ульяна Бобоед, Анна Калтыгина, Дмитрий Бобрик, Галина Уласик, Анна Ермаченок и бывшая сотрудница tut.by Евгения Березюк. Впоследствии Бобоед, Бобрика и Березюк отпустили.



На допросы в СК доставлялись присутствовавшие при обысках дежурный редактор БелаПАН Андрей Середа и генеральный директор tut.by Людмила Чекина. Обоих затем также отпустили.



Утром 8 августа в офисе tut.by продолжился обыск. На 16.30 на допрос вызван основатель портала tut.by Юрий Зиссер.



Кроме того, сегодня утром следователи пришли в квартиру журналистов Павла и Ольги Быковских. Они также могут быть задержаны, так как телефонная связь с ними на данный момент отсутствует.