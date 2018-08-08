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Дата распечатки: 08.08.2018 22:16
 
08.08.2018 21:51 Политика, Беларусь — Евросоюз

МИД Германии призвал белорусские власти "воздержаться от непропорциональных действий против журналистов"

Минск, 8 августа. Минск должен "уважать свободу средств массовой информации и выражения мнений", заявило Министерство иностранных дел Германии в связи с многочисленными задержаниями сотрудников СМИ в Беларуси, в том числе корреспондента радиостанции "Немецкая волна" Павла Быковского, по т.н. "делу БелТА".

Внешнеполитическое ведомство ФРГ призвало белорусские власти "воздержаться от непропорциональных действий против журналистов". В министерстве обратили внимание на "многочисленные задержания журналистов и обыски в редакциях", сообщает "Немецкая волна", куда поступило заявление МИД Германии. Минск должен "уважать свободу средств массовой информации и выражения мнений".

Власти ФРГ "продолжают очень внимательно следить за развитием ситуации на месте", отмечается в заявлении. "Свобода СМИ и мнений — основополагающие принципы, в защиту которых выступает федеральное правительство", — подчеркивают в МИД Германии.
БелаПАН.

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