МИД Германии призвал белорусские власти "воздержаться от непропорциональных действий против журналистов"

Минск, 8 августа. Минск должен "уважать свободу средств массовой информации и выражения мнений", заявило Министерство иностранных дел Германии в связи с многочисленными задержаниями сотрудников СМИ в Беларуси, в том числе корреспондента радиостанции "Немецкая волна" Павла Быковского, по т.н. "делу БелТА".



Внешнеполитическое ведомство ФРГ призвало белорусские власти "воздержаться от непропорциональных действий против журналистов". В министерстве обратили внимание на "многочисленные задержания журналистов и обыски в редакциях", сообщает "Немецкая волна", куда поступило заявление МИД Германии. Минск должен "уважать свободу средств массовой информации и выражения мнений".



Власти ФРГ "продолжают очень внимательно следить за развитием ситуации на месте", отмечается в заявлении. "Свобода СМИ и мнений — основополагающие принципы, в защиту которых выступает федеральное правительство", — подчеркивают в МИД Германии.