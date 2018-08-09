09.08.2018 11:01 Общество, Политика
Не удается выйти на связь с главным редактором БелаПАН Ириной Левшиной
Минск, 9 августа. Пропала связь с главным редактором информационной компании БелаПАН Ириной Левшиной.
Утром 9 августа Левшина не появилась на работе, ее мобильный телефон отключен.
Не исключено, что она задержана сотрудниками Следственного комитета в рамках "дела БелТА". Возможно также, что в ее квартире идет обыск и ей запрещено пользоваться телефоном.
Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович пока недоступен для комментариев.
7 августа была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
(Будет дополняться.)
Утром 9 августа Левшина не появилась на работе, ее мобильный телефон отключен.
Не исключено, что она задержана сотрудниками Следственного комитета в рамках "дела БелТА". Возможно также, что в ее квартире идет обыск и ей запрещено пользоваться телефоном.
Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович пока недоступен для комментариев.
7 августа была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
(Будет дополняться.)