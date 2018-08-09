Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/09/968024/
Дата распечатки: 09.08.2018 11:57
 
09.08.2018 11:01 Общество, Политика

Не удается выйти на связь с главным редактором БелаПАН Ириной Левшиной

Минск, 9 августа. Пропала связь с главным редактором информационной компании БелаПАН Ириной Левшиной.

Утром 9 августа Левшина не появилась на работе, ее мобильный телефон отключен.

Не исключено, что она задержана сотрудниками Следственного комитета в рамках "дела БелТА". Возможно также, что в ее квартире идет обыск и ей запрещено пользоваться телефоном.

Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович пока недоступен для комментариев.

7 августа была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

(Будет дополняться.)
БелаПАН.

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